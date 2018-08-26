Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689

Ertuğrul Sağlam: “Takımın mücadelesinden memnunum”

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takımın mücadelesinden memnunum” dedi.Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın...

Ertuğrul Sağlam: “Takımın mücadelesinden memnunum”

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takımın mücadelesinden memnunum” dedi.Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın...

26 Ağustos 2018 Pazar 00:08
Ertuğrul Sağlam: “Takımın mücadelesinden memnunum”

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takımın mücadelesinden memnunum” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz ve bunu için de pozisyonlar üretip net pozisyonlar bulduğumuz, sonucunda kazanamadığımız, 3. haftayı da yenilmediğimiz bir maçı değerlendiriyoruz. Maçın zor olacağını biliyorduk ama ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon bulduk. Bunları değerlendirememek bizim adımıza sıkıntılı bir durum. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Takımın mücadelesinden memnunuz. Daha iyi olacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz. Malatyaspor da iyi mücadele etti” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 26.08.2018 02:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”
Erol Bulut: “Bizim için iyi bir puan”
Erol Bulut: “Kayserispor'dan en az 1 puan hedefliyoruz”
Erol Bulut: “Kayserispor'dan en az 1 puan hedefliyoruz”
Çifte Bayram!
Çifte Bayram!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim