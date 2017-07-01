01 Temmuz 2017 Cumartesi

Ertuğrul Sağlam annesini son yolculuğuna uğurladı

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, Düzce’de toprağa verildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:49
Ertuğrul Sağlam annesini son yolculuğuna uğurladı
  Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam‘ın annesi Fatma Sağlam (74) dün Bolu’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Anne sağlam için Düzce’nin Akçakoca ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Ertuğrul Sağlam’a eşi ve kardeşleri eşlik etti. Cenaze törenine ayrıca Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve bazı futbolcular, Bursasporlu eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, spor camiasının önemli isimleri, Düzce protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal cenazeye çelenk gönderdi. 
Törene katılan iki kulübün yöneticileri, Ertuğrul Sağlam’a taziyelerini ilettiler. Anne Sağlam’ın cenazesi kılınan namazın ardından Beyhanlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
İHA
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