18 Temmuz 2017 Salı

“Ertuğrul Hoca’yla koordineli çalışıyoruz”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Transferde önemli isimlerle imza aşamasında olduklarını kaydeden Ravcı, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Ertuğrul hoca ile koordinasyon içerisinde en faydalı isimleri takıma kazandırmak için görüşmelerimizi yürütüyoruz. Şu anda önemli isimlerle imza aşamasına geldik diyebilirim" ifadelerini kullandı.

18 Temmuz 2017 Salı 11:10
“Ertuğrul Hoca’yla koordineli çalışıyoruz”
 Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplanan Evkur Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle 2. etap çalışmalarının startını verdiklerini söyleyen Ravcı, "Süper Lig’de ilk sezonumuz. Daha önce TFF 1. Lig’e çıktığımızda öncelikle ligde kalıp ardından bir sonraki sezon için hedef koymuştuk. Bu sene de öyle olacak. Bu ligde yeniyiz ama lige en azından renk katacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu biliyoruz. Transferlerimizi de bu doğrultuda yapıyoruz. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Ertuğrul hoca ile koordinasyon içerisinde en faydalı isimleri takıma kazandırmak için görüşmelerimizi yürütüyoruz. Şu anda önemli isimlerle imza aşamasına geldik diyebilirim" dedi.

“KADROMUZU 2. ETAP’TA OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”
Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ravcı, "Görüştüğümüz ve imza aşamasında olduğumuz oyuncular var. Bütün mevkilere oyuncu ihtiyacımız var. Eksik olan mevkileri iyi oyuncularla doldurmak istiyoruz. 2. etap kampı devam ederken takımımızı oluşturmak zorundayız. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Sözleşme imzalayıp beklediğimiz oyuncular var. Bir kaç güne önemli gelişmeler yaşanır diye tahmin ediyorum. Tabi hocamızın bize sunduğu bir liste var. Bu listedeki futbolcular gerçekten kaliteli oyuncular. Transfer öyle bir şey ki, siz her şartı yerine getirseniz bile bazen istediğiniz oyuncuyu alamayabiliyorsunuz. Anlaşma aşamasına geldikten sonra çeşitli sıkıntılardan dolayı transferinden vazgeçtiğimiz futbolcular oldu. Tabii bunlar bu iş içerisinde olağan şeyler. Sadece şu kadarını söyleyeyim, camiamız rahat olsun iyi bir takım oluşturacağız” diye konuştu.

İHA

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