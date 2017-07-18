“KADROMUZU 2. ETAP’TA OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”
Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ravcı, "Görüştüğümüz ve imza aşamasında olduğumuz oyuncular var. Bütün mevkilere oyuncu ihtiyacımız var. Eksik olan mevkileri iyi oyuncularla doldurmak istiyoruz. 2. etap kampı devam ederken takımımızı oluşturmak zorundayız. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Sözleşme imzalayıp beklediğimiz oyuncular var. Bir kaç güne önemli gelişmeler yaşanır diye tahmin ediyorum. Tabi hocamızın bize sunduğu bir liste var. Bu listedeki futbolcular gerçekten kaliteli oyuncular. Transfer öyle bir şey ki, siz her şartı yerine getirseniz bile bazen istediğiniz oyuncuyu alamayabiliyorsunuz. Anlaşma aşamasına geldikten sonra çeşitli sıkıntılardan dolayı transferinden vazgeçtiğimiz futbolcular oldu. Tabii bunlar bu iş içerisinde olağan şeyler. Sadece şu kadarını söyleyeyim, camiamız rahat olsun iyi bir takım oluşturacağız” diye konuştu.
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