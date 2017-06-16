Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor camiası iftar programında bir araya geldi. İstanbul’da düzenlenen iftar programına sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda hocası Ertuğrul Sağlam da katıldı. Bir yandan tebrikleri kabul eden Sağlam diğer bir yandan camianın önde gelen isimleriyle tanıştı. Konuşma yapmak için kürsüye davet edilen başarılı teknik adam, futbolu çok özlediğini söyledi.

Ertuğrul Sağlam konuşmasına daima çalıştığı şehirleri sahiplendiğini hatırlatarak başladı. Sağlam, “O şehrin insanından çok o şehrin insanı oldum. O yüzden böyle mübarek bir akşamda güzel insanların arasında olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu gün Allah’ın izniyle imzamızı da attık ve Yeni Malatyasporlu olduk. Bu imzanın atılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem Yeni Malatyaspor için hem bizler için hayırlı olur Allah bizi utandırmasın. Bu arada 10 yıl Türkiye’de yaşayıp, Fabien’nin 1 günde duyup, öğrenip konuştuğu kadar Türkçe konuşamayan birçok futbolcu ile çalıştım onun için kendisini kutluyorum ve devamını da istiyorum” dedi.

KAN TER İÇİNDE KALDIM… KUSURA BAKMAYIN!

İftar programına gecikmeli şekilde katılan Sağlam, gerekçesini şu şekilde açıkladı: “Aranıza biraz geç katıldım ama bunun için haklı bir sebebim var. Bugün Adil Başkan’ın ofisinde 4-5 saat vakit geçirmek zorunda kaldım. Bence başkanınız ile gurur duyun, Malatyaspor’un 1 lirasını heba etmek demeyeyim ama 1 lirasını kurtarmak için bugün canla başla mücadele etti. O yüzden bende kan ter içinde kaldım. Akşam iftar yemeği var dediler. Başkanım dedim ben bu halimle çok kıymetli Malatyalıların, hemşerilerimin karşısına çıkamam eve gidip üzerimi değişeyim dedim. Malum İstanbul trafiği o yüzden aranıza biraz geç katıldım kusura bakmayın. 11 yıl sonra Yeni Malatyaspor’u tekrar Süper Lig’e taşıyan başkanından yönetimine, taraftarından şehri temsil eden herkese ve gönlü Yeni Malatyaspor ile atan ve Yeni Malatyaspor’un başarısına destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

FUTBOLUN MARKA DEĞERİNİ TEKRAR KAZANDIRMALIYIZ

Takımın geleceğiyle ilgili başkan Adil Gevrek ile görüştüğünü ve hedeflerini birbirleriyle paylaştığını ifade eden Ertuğrul Sağlam,“Başkanımızla beraber hedeflerimizi birbirimize açıkladık. Beklentilerimizi çok samimi bir şekilde ortaya koyduk ve şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Maalesef futbolumuzun marka değerini ayaklar altına aldık ve spor olmaktan çıkardık. Öncelikle Malatyaspor olarak şunu yapmamız gerekiyor. Gerek saha içerisinde gerek saha dışındaki davranışlarımızla ülkede herkesin parmakla gösterdiği bir takım olmak, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik adamıyla Malatyaspor’u temsil eden herkesin dışarıdan bakıldığında gıpta edinmek, futbolun marka değerini tekrar ayağa kaldırabilmek, futbolun bir spor olduğunu, sporunda barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu tekrar insanlara hatırlatabilmemiz gerekiyor. Bunun yanında da sahada oynayacağımız futbol ile izleyenlere keyif verebilmek beraberinde de hepimizi gururlandırabilecek başarılara imza atmak en önemli görevlerimiz olacaktır” diye konuştu.

YENİ MALATYA BÖLGENİN FUTBOL ABİSİ KONUMUNDA

Bölgedeki yetenekli futbolcuların takım altyapısına kazandırılması gerektiğini vurgulayan Sağlam, “Yeni Malatyaspor Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun Süper Ligdeki tek temsilcisidir. O yüzden bölgenin de futbol olarak abisi konumunda biz özellikle Yeni Malatyaspor’un altyapısında yapacağımız organizasyonla bölgede bulunan yetenekli oyuncularımızı çok iyi şekilde tespit edip öncelikli olarak bu kardeşlerimizi Yeni Malatyaspor’un bünyesine alıp daha sonrada Türk futboluna sunmak bizim başlıca görevlerimiz arasında olmak zorundadır. Tabi bunun için bu kardeşlerimizi oraya getirdiğimiz zaman onları orada barındırabileceğimiz çok sağlıklı şekilde gelişmelerini sağlayabileceğimiz altyapıyı da hazırlamak gerekiyor. Dolayısıyla Süper Lig’e çıkmış ve Süper Lig’e hasret çok güçlü bir şehirde inşallah, yeni stadımız bitti, hayırlısıyla yeni sezonda stadımızda başlayacağız. Fakat tesis konusunda çok elzem bir şekilde adımlar atılması ve takım kamptan dönene kadar bu kardeşlerimizi, özellikle dışarıdan gelecek futbolcu kardeşlerimizi rahat edebilecekleri bir ortama sokmak zorundayız. Buradan yüreği ve gönlü Malatya için atan herkese görevleriymiş gibi atfetmelerini, ellerinden geleni yapmalarını istiyorum” Şeklinde konuştu.

BİR SİNERJİ OLUŞTURACAĞIZ

Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz sezon kendisinden daha fazla para harcayan takımları geçip Süper Lig’e çıkmayı başardığı gibi bu yıl da iyi bir sinerji oluşturacaklarını ifade eden Sağlam, “İnşallah çok çalışacağız. Hep beraber şehrin gücünü taraftarımızın, camiamızın gücünü arkamıza alarak birlik beraberlik içerisinde, geçtiğimiz sezon nasıl kendinden çok daha güçlü, kendinden çok daha fazla para harcayarak rakiplerini geçip Süper Lige çıkma başarısını gösterirken o birlik beraberliği bütün ülkeye gösterdik. Bundan sonraki dönemde de bunu daha üst seviyede yapacağız. Birbirimize yardımcı olacak birbirimizi sahipleneceğiz ve şehrin genelinde başkanı, yöneticisi teknik kadrosu, futbolcusu, yerel medyası, sivil toplum örgütleri, taraftarlar dernekleri ve halkıyla bir sinerji oluşturacağız. Birbirimize sıkı sıkıya sarılacağız ve Malatyaspor’u Malatyalıların gurur duyduğu ve elde ettiği başarılarla bütün ülkede ses getiren bir takım haline getireceğiz. Ben bunun sözünü kendi adıma veriyorum. Biraz futboldan uzak kaldım tabi bende çalışmayı çok özledim. Onun için çok çalışacağız ve birlik beraberlik içerisinde bu beklentilerimize cevap vereceğiz” dedi.

FATİH AVCI