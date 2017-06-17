17 Haziran 2017 Cumartesi

YİNE KAFE, YİNE SALDIRI Saldırganlar çok sayıda kişiyi yaraladı

Ertuğrul hoca ‘Yeni’ memleketine gelecek!

Yeni Malatyaspor’a imza atar atmaz, Malatyalıların bulunduğu her ortamda yer alarak taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Ertuğrul Sağlam, yarın sabah Malatya’ya gelerek, yeni stadı ve tesisleri inceleyecek. Sağlam’ın Malatya ziyaretinde kulübün geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:40
Ertuğrul hoca ‘Yeni’ memleketine gelecek!

  Çalıştığı şehirleri kendi memleketi kadar çok sevip o yörenin insanı olduğunu söyleyen Yeni Malatyaspor’un yeni hocası Ertuğrul Sağlam yarın sabah uçağıyla Malatya’ya gelecek. İstanbul’dan yöneticiler eşliğinde sabahın erken saatlerinde Malatya’ya gelecek Sağlam, ilk olarak Nurettin Soykan Tesislerine geçecek. A takım ve Alt yapı tesisleri ile barınma ve antrenman sahalarını gezecek başarılı teknik adam daha sonra yeni stadın yolunu tutacak.

KAMP YERİ VE TARİHİ BELİRLENDİ
  İnönü Stadı ve Yeni Stadı gezdikten sonra yönetime istediklerini acil bir şekilde rapor olarak sunacak Sağlam, yeni sezon öncesi eksiklikleri belirlemiş olacak. Sağlam, Malatya’da yeni sezonla ilgili bir basın toplantısı da düzenleyerek, Süper Lig öncesi hazırlıklarla ilgili önemli açıklamalarda da bulunacak. 3 gündür İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Ali Ravcı’yla planlamalarda bulunan Sağlam, kamp çalışmalarının tarihi ve yerini netleştirecek. 2 Temmuz’da Bolu Termal Otel’de yeni sezon hazırlıklarına başlayacak sarı kırmızılı ekip, Malatya’da mı toplanacak yoksa direkt Termal’de mi başlayacak bunun kararını ise Ertuğrul Sağlam verecek. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya