Çalıştığı şehirleri kendi memleketi kadar çok sevip o yörenin insanı olduğunu söyleyen Yeni Malatyaspor’un yeni hocası Ertuğrul Sağlam yarın sabah uçağıyla Malatya’ya gelecek. İstanbul’dan yöneticiler eşliğinde sabahın erken saatlerinde Malatya’ya gelecek Sağlam, ilk olarak Nurettin Soykan Tesislerine geçecek. A takım ve Alt yapı tesisleri ile barınma ve antrenman sahalarını gezecek başarılı teknik adam daha sonra yeni stadın yolunu tutacak.

KAMP YERİ VE TARİHİ BELİRLENDİ

İnönü Stadı ve Yeni Stadı gezdikten sonra yönetime istediklerini acil bir şekilde rapor olarak sunacak Sağlam, yeni sezon öncesi eksiklikleri belirlemiş olacak. Sağlam, Malatya’da yeni sezonla ilgili bir basın toplantısı da düzenleyerek, Süper Lig öncesi hazırlıklarla ilgili önemli açıklamalarda da bulunacak. 3 gündür İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Ali Ravcı’yla planlamalarda bulunan Sağlam, kamp çalışmalarının tarihi ve yerini netleştirecek. 2 Temmuz’da Bolu Termal Otel’de yeni sezon hazırlıklarına başlayacak sarı kırmızılı ekip, Malatya’da mı toplanacak yoksa direkt Termal’de mi başlayacak bunun kararını ise Ertuğrul Sağlam verecek.

FATİH AVCI