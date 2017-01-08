08 Ocak 2017 Pazar

Ertaç’ın maşallahı var!

Yeni Malatyaspor’un günde çift idman temposuyla geçen Antalya kampında zaman zaman çalışmalar renkli görüntülere de sahne oluyor. Kaleci antrenörü İsmail Aydoğdu ile Ertaç Özbir arasında geçen esprili diyaloğu anlatan bu fotoğraf aynı zamanda idmanları ne derece zorlu geçtiğini de gözler önüne serdi.

08 Ocak 2017 Pazar 11:48
Ertaç’ın maşallahı var!

Konakladığı otelin sahasında sabah ve akşam olmak üzere çift idman yapan Yeni Malatyaspor’da tüm idmanlar büyük bir yoğunluk ve tempo içersinde geçerken, futbolcuların teknik heyetle zaman zaman girdiği dialoglar ise gülüşmelere neden oluyor.

ELİYLE SORUMLUYU İHBAR ETTİ!

Kalecileri cepheden gelen şutlara özel olarak hazırlayan kaleci antrenörü İsmail Aydoğdu, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde topları 90 diye tabir edilen kale ağlarına gönderince, Hakan Canbazoğlu, Abdulsamet Damlu ve Ertaç Özbir bu topları çıkarmakta zorluk yaşadı. Tam da öyle bir pozisyonda Kaleci Ertaç meşin yuvarlağı müthiş bir şekilde gol olmadan tam köşeden çıkarıp, yere düştüğünde üzerindeki kamp malzemesinin yırtıldığı görüldü. Tamamen dağılan malzemenin arasında objektiflerimize poz veren Ertaç, kaleci antrenörü İsmail hocanın arkasını döndüğü sırada eliyle onu göstererek onun yüzünden kamp malzemesinin bu duruma geldiğini ima etti. Bu durumu gören diğer futbolcular ve teknik heyet kahkahalara boğuldu.

FATİH AVCI
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