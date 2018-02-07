ERTAÇ ÖZBİR'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir ve yeni transfer Gilberto Oliveira, Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenmanda takımın son durumu ve kendi performanslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ligde oynanan son maça kadar oynadığı 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Özbir, kazanabilecekleri karşılaşmadan puan almadan döndükleri için üzgün olduklarını söyledi.



ÖZBİR: "ANTALYA'NIN PROVOKATİF HAREKETLERİNE YENİK DÜŞTÜK"

Antalya maçında 10 kişi kalınca gardlarının düştüğünü söyleyen Ertaç Özbir, “Haftalardır iyi giden performansımız vardı. 4 haftadır yenilmezlik serimizi sürdürmek istedik. Antalyaspor maçına kadar 10 puan topladık. Maça biraz şansız başladık. Penaltıdan sonra 1-1’lik skoru yakalamıştık. İkinci yarıda 10 kişi kalınca gardımız düştü. Antalyaspor düşmemeye oynayan bir ekip, onlarda varlarını yoklarını ortaya koydular. Bizde aynı şekilde kazanmak istedik. Onların biraz provokatif hareketlerine davranışlarına yenik düştük. Normalde buna düşmemiz gerekiyordu. Sonucunda mağlup olduk. Oradan puanlarla dönebilirdik. Ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda daha akıllıca davranmak zorundayız” diye konuştu.



“EN AZ GOL YİYEN TAKIMIYIZ”

Fabien Farnolle ile tatlı bir rekabet içinde olduklarını kaydeden Özbir, “Süper Lig’de forma giymek çok farklı bir duygu devamlı çalışmak gerekiyor. Daha iyi konumda olmak için formumu zirvede tutmam lazım. Fabien ile birlikte bir birimize destek oluyoruz. Hocamız karar verdi ve forma şansı bana denk geldi. Bende elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Birkaç takımla birlikte ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu durum sadece benimle alakalı değil. Takım olarak hem defans hem de hücum yapıyoruz. Bunları sadece bireysel başarı olarak görmemek lazım” ifadelerini kullandı.



“BİZDE KASIMPAŞA KADAR İYİ BİR EKİBİZ”

Cuma günü eski takımına karşı forma giyeceğini belirten Ertaç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kasımpaşa benim eski takımım. Gerçekten iyi bir ekibe sahipler. Bulundukları konum onların oynadıkları futbol ile bağdaşmıyor ama bizde en az onlar kadar iyi bir ekibiz. Cuma günü oynayacağımız maçta en iyi çabayı gösterip sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz.”





GOLCÜ GİLBERTO: “YENİ MALATYASPOR’UN UZUN ZAMANDIR MAÇLARDA 2 GOL ATAMADIĞINI GÖRÜYORUM”

Takımın yeni transferi Brezilyalı Gilberto Oliveira ise Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Malatya ile iyi işler yapacaklarına inandığını ifade eden Gilberto, “Henüz bazı şeyleri söylemek için çok erken. Takımla birlikte yeni çalışmalara başladım. Ama gözlemlediğim kadarıyla takım içerisindeki arkadaşlık çok iyi, herkesin antrenmanlarda istekli ve hırslı olduklarını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Tam benim stilime uygun, yüksek tempoya ayak uyduracağımı hissediyorum. Yeni Malatyaspor’un uzun zamandır maçlarda 2 gol atamadığını görüyorum. Her halde bunun için buraya geldim. Takımda tabi çok büyük oyuncular var. Hep beraber iyi işler yapacağız. Atacağım gollerle bende kendimi göstereceğim. Kendimi hazır hissediyorum. Aynı zamanda daha hazır şekilde olmam için de çalışmalarımı sürdürüyorum. Kasımpaşa maçında görev alıp almamam hocamızın vereceği karardır. Ama görev almam halinde elimden gelenin en iyisini yapacağım” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com

