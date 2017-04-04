04 Nisan 2017 Salı

Ertaç kaptan!

Yeni Malatyaspor’un Elazığspor’u 1 – 0 yendiği maçta küçük bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sarı kırmızılı takımın tecrübeli kaptanı Sedat Ağçay’ın kart cezalısı olması nedeniyle forma giymediği maçta pazı bandı son olarak Ertaç Özbir’e verildi.

04 Nisan 2017 Salı 11:49
Ertaç kaptan!

  3.İstanbul Fatih Terim Başakşehir Stadı’nda oynanan Yeni Malatyaspor – Elazığspor maçı kaleci Ertaç için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Sezon başında transferin bitmesine sayılı günler kala Malatya’da kalmaya karar veren ve kamp dahi yapmadan Yeni Malatyaspor ile devam eden kaleci Ertaç Özbir, maç eksiği oluşmasın diye U21 takımıyla müsabakaya bile çıktı.

Tecrübeli eldivenin çalışma hırsı onu kaleye geçene kadar devam etti. 18 Aralık 2016’da oynanan Adana Demirspor maçında kaleyi Hakan Canbazoğlu’ndan alan ve bir daha vermeyen Ertaç, doğunun derbisinde ise farklı bir gurur yaşadı. Sarı kart cezalısı Sedat Ağçay’ın yerine takım kaptanı olarak sahaya İrfan Başaran çıktı. İrfan’ın maçın sonuna doğru oyundan alınması üzerine, başarılı orta saha pazı bandını kaleci Ertaç’a taktı. Birinci kaptan Sedat, ikinci kaptan Osman ve üçüncü kaptan İrfan’ın sahada olmamasıyla kaptanlık bandı da 3 kez el değiştirmiş oldu.

Elazığ maçı içinde gözünde enfeksiyon yaşayan ve görme sorunu olmasına rağmen maça zor şartlar altında devam eden Ertaç Özbir, kalesinde güven verirken, Malatya futbol tarihinde kaptanlık yapmış isimler tarihine adını yazdırmış oldu.  

FATİH AVCI
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