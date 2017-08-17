Ertuğrul Sağlam’ın katılımıyla gerçekleşen antrenmanda pas ve son vuruş çalışması yapan sarı kırmızılı takım, yaklaşık 2 saat süren uzun bir idman gerçekleştirdi. Hafif rahatsızlığı bulunan kaleci Ertaç’ın katılmadığı idmanda tüm futbolcular yer aldı. Osmanlı galibiyetinden dolayı futbolcuların moralli oluşları dikkatlerden kaçmazken, Ertuğrul Sağlam sportif direktör Ali Ravcı’dan transferler ve tesislerin durumu hakkında bilgiler aldı. Sivasspor maçının son çalışmasını bugün ve yarın basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirecek sarı kırmızılılar Cuma akşamı karayoluyla Sivas’a harekete edecek.

FATİH AVCI