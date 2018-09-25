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Ertaç devleşti!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir, SüperLig’de geride kalan 6 haftada en az gol yiyen ikinci kaleci konumunda.

Ertaç devleşti!

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir, SüperLig’de geride kalan 6 haftada en az gol yiyen ikinci kaleci konumunda.

25 Eylül 2018 Salı 14:43
Ertaç devleşti!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonunda rakip ağları 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü. Ligin ilk haftasında İzmir’de oynanan karşılaşmada Göztepe ağlarını 3 kez havalandıran sarı kırmızılılar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ağlarına ise 1’er gol atmayı başardı. Fenerbahçe, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’tan 2, Göztepe ve Atiker Konyaspor’dan ise 1’er gol yedi. Süper Lig’de sadece 4 gol yiyen sarı kırmızılı takım 3 gollü Başakşehir’in ardından kalesinde en az gol gören ikinci takım. Kaplanların bu performansında kritik kurtarışlara imza atan Ertaç Özbir’in ciddi katkısı oldu.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErtaç özbir
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