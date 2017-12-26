26 Aralık 2017 Salı

Ertaç artık güven veriyor!

Yeni Malatyaspor’da sezona yedek başlayan file bekçisi Ertaç Özbir, 3. haftadaki Antalyaspor müsabakasında devraldığı kalede yaptığı kurtarışlarla adeta takımının vazgeçilmezi oldu.

26 Aralık 2017 Salı 10:42
Ertaç artık güven veriyor!

  Yeni Malatyaspor'ın başarılı eldiveni Ertaç, ligde ilk yarının son karşılaşmasında 1-0 kazanılan Kayserispor maçındaki performansıyla 3 puanın baş mimarı olurken, devre arası kaleci transferi yapmayı düşünen yönetime de mesaj verdi. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Özbir, bu sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelmesine rağmen antrenmanlardaki çalışkanlığıyla kısa sürede göze girmeyi başardı. Son haftalardaki performansıyla adı milli takım için konuşulmaya başlanan 28 yaşındaki kaleci, Kayseri maçındaki performansıyla ikinci yarıda da kalenin sahibi olacağının mesajı verdi. Ertaç Özbir, Süper Lig’de forma giydiği 15 haftada kalesinde 21 gol gördü. Kayserispor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Ertaç Özbir, “İnşallah şımarmadan devam ederiz. İlk yarı itibariyle istediğimiz yerde moralli bir şekilde bitirdik. Tüm takım arkadaşlarımızın ciddi başarısı ve özverisi var.” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporErtaç özbir

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017