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Erol hocaya talip var!

Yeni Malatyaspor ile henüz sözleşme yenilemeyen teknik direktör Erol Bulut’un taliplileri çoğalıyor.

Erol hocaya talip var!

Yeni Malatyaspor ile henüz sözleşme yenilemeyen teknik direktör Erol Bulut’un taliplileri çoğalıyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:58
Erol hocaya talip var!

Yönetimle İstanbul’da bir araya gelen ancak henüz tam anlaşma yapamayan genç çalıştırıcıya, Antalyaspor ve Bursasspor ciddi bir teklif götürdü. Yeni Malatyaspor’da kazandığının iki katı bir teklif alan Bulut, dün medyada çıkan anlaştı haberlerine rağmen henüz hiçbir takımla el sıkışmadı. Antalyaspor ve Bursasspor ile görüştüğü öğrenilen Bulut’un, “Yeni Malatyaspor ile güzel işler yaptık. Malatyalılar kalmamı çok istiyor. Yeni Malatyaspor yönetimiyle görüşmelerim sürüyor. Teklifiniz onur verici ama Malatyaspor defterini kapatmadan hiçbir şekilde sizinle anlaşamam deyip, teklifleri şimdilik reddettiği ifade edildi. Bursa ve Antalya camialarının Erol hocadan, Malatya ile durumunu netleştirmesini beklediği öğrenildi.

busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutSözleşme
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