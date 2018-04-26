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Erol Hocadan Uyarılar!

Süper Lig’in 31. haftasında Akhisar-spor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son haftalarda performansı düşen bazı isimlerle birebir görüşme yapan teknik direktör Erol Bulut’un bu futbolculara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Erol Hocadan Uyarılar!

Süper Lig’in 31. haftasında Akhisar-spor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son haftalarda performansı düşen bazı isimlerle birebir görüşme yapan teknik direktör Erol Bulut’un bu futbolculara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:40
Erol Hocadan Uyarılar!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Akhisarspor müsabakasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Salonda çalışan Adem Büyük ve hafif sakatlığı bulunan Khalid Boutaib’in katılmadığı antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulunan Erol Bulut, ligin sonu yaklaştıkça rehavetin arttığını, buna herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bulut, son haftalarda performansı düşen bazı isimlerle de birebir görüşme yaptı. Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan idman çift kale maçla devam etti. Sarı-kırmızılı takım bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan futbolcularla tesis içinde maç analizleri ve özel toplantılar yaptığı öğrenilen Erol Bulut’un son haftalardaki bireysel hataların artmasına dikkat çektiği ve 6 haftalık bölümde sadece 1 galibiyet alınmasının kendilerine yakışmadığı vurgusunda bulunduğu öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORErol Bulut
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