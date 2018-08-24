Erol hocadan sistem vurgusu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Erol Bulut, zor bir müsabaka oynadıklarını karşılaşmaya istedikleri gibi giriş yapamadıklarını söyledi. Maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe’nin daha iyi görüntü sergilediğini ifade eden Bulut, “20 dakikadan sonra oyunu biraz dengeledik. İlk yarıda birkaç pozisyonumuz vardı, rakibin de bir kaç pozisyonu vardı. İkinci yarıda sistem değişikliğine gittim; 4-2-3-1’den 4-3-3’e döndüm. Çünkü Fenerbahçe ilk yarıda orta sahadan pozisyonlar bulmaya çalışıyordu. Orada bir değişikliğe gittikten sonra ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya daha iyi sergiledik. Yakaladığımız birkaç pozisyondan birini iyi değerlendirip, 3 puanı almayı bildik. Sakat olan, hazır olmayan ve bize geç katılan arkadaşlarımız var. Ona rağmen sahaya çıktığımız takım ve yedek kulübesinde olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele verdiler. Taraftarlarımız da bizi müthiş destekledi, onları da tebrik ediyorum. İstediğimiz 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularım 4-3-3’e biraz daha iyi uyum sağladılar. Rakibi biraz daha önde kabul ettik, baskı kurmaya çalıştık. Oyuncularımız bunu da iyi yaptı. Sonuçta istediğimiz 3 puanı aldık.” şeklinde konuştu.

“BİR TRANSFER YAPACAĞIZ”

Bulut, bir gazetecinin, ‘Azubuike transfer oldu, yeri dolacak mı?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Azubuike’nin adale sakatlığı vardı. Beşiktaş maçında bir ihtimal olacaktı ama kulübe gelen bir teklif oldu. Kulübün menfaatlerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sonuçta iyi bir teklif geldi, yönetimimiz de buna karar verdi. O bölgeye şuan bir kaç arkadaşla görüşüyoruz, bir transfer yapacağız. Transferde biraz geç kaldık. Geç katılan arkadaşlarımız maalesef yüzde yüz hazır değil. Yüzde yüz olmayan futbolcularla sahada oynadık. Sakat arkadaşlarımız var, en kısa sürede aramıza katılacak. Aramızda bugün 19 kişi vardı. Geç gelenler vardı. Böyle oynadık. Önümüzde 3-4 hafta içerisinde tüm takım birlikte çalışırsak, daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum.”

“BURADA DA YAPACAK ÇOK İŞİM VAR”

Bir başka gazetecinin ‘Bir kariyer planlamanız var mı?’ sorusuna ise Erol Bulut, “Her hocanın bir vizyonu var benimde olduğu gibi. O vizyonumu geçen sene Yeni Malatyaspor’da gerçekleştirdim ve yoluma devam ediyorum. Burada da yapacak çok işim var. Onları Yeni Malatyaspor’da başarmak istiyorum. O yüzden gelecekte ne olacak ne bitecek bir şey söyleyemem. Şuan benim için önemlisi Yeni Malatyaspor ve burada takımımla birlikte başarılı olmak istiyorum” şeklinde cevap verdi.