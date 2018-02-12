Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

EROL HOCADAN ÖZELEŞTİRİ!

Kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa maçında 2 puan kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, müsabakayla ilgili öz eleştiride bulundu. Pas geçişlerini yapamadıklarını ve son 20 dakika kötü oynadıklarını belirten Bulut her şeye rağmen 1 puana sevinmeleri gerektiğini belirtti.

EROL HOCADAN ÖZELEŞTİRİ!

Kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa maçında 2 puan kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, müsabakayla ilgili öz eleştiride bulundu. Pas geçişlerini yapamadıklarını ve son 20 dakika kötü oynadıklarını belirten Bulut her şeye rağmen 1 puana sevinmeleri gerektiğini belirtti.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 12:09
EROL HOCADAN ÖZELEŞTİRİ!

Maç sonrası basın toplantısına katılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yerel basın temsilcileri ve ajanslara karşılaşmayı değerlendirdi. Kasımpaşa’nın hücuma iyi çıkan bir takım olduğunu belirten genç hoca, “Maça hızlı başladık ve öne geçtik ama talihsiz bir gol yedik. İlk yarı ve ikinci yarının ilk yirmi dakikasında iyi oynadık son dakikalarda çok fazla pas hataları yaptık, istediğimiz baskıyı kuramadık ve geçişleri sağlayamadık. Yine de aldığımız bir puana sevinmemiz lazım. Maçta yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım çünkü önümüzde bir Bursa maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Maçta beraberlik için oynamadıklarını, kazanmayı çok arzuladıklarını aktaran Bulut, “Birçok pozisyon yakaladık ama golü atamadık o yüzden 70 dakikadan memnunum ama son 20 dakikadan memnun değilim. İnşallah daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa MaçıYeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol BulutMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şükrü Kuleyin: “Tüzüğü değiştirmek için gerekirse herkesi toplayarak tesislere gideriz”
Şükrü Kuleyin: “Tüzüğü değiştirmek için gerekirse herkesi toplayarak tesislere gideriz”
Osmangazili judoculardan 4 madalya
Osmangazili judoculardan 4 madalya
Evkur Yeni Malatyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
Evkur Yeni Malatyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim