EROL HOCADAN ÖZELEŞTİRİ!

Maç sonrası basın toplantısına katılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yerel basın temsilcileri ve ajanslara karşılaşmayı değerlendirdi. Kasımpaşa’nın hücuma iyi çıkan bir takım olduğunu belirten genç hoca, “Maça hızlı başladık ve öne geçtik ama talihsiz bir gol yedik. İlk yarı ve ikinci yarının ilk yirmi dakikasında iyi oynadık son dakikalarda çok fazla pas hataları yaptık, istediğimiz baskıyı kuramadık ve geçişleri sağlayamadık. Yine de aldığımız bir puana sevinmemiz lazım. Maçta yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım çünkü önümüzde bir Bursa maçı var. O maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Maçta beraberlik için oynamadıklarını, kazanmayı çok arzuladıklarını aktaran Bulut, “Birçok pozisyon yakaladık ama golü atamadık o yüzden 70 dakikadan memnunum ama son 20 dakikadan memnun değilim. İnşallah daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.