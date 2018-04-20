Erol Hoca Taktiği Belirledi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da şampiyonluk adayı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Saat 11.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana tüm takım katılırken, hafif sakatlığından dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Godson Azubuike de takımla çalışmalara başladı. Başarılı orta saha oyuncusunun Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durumun bulunmadığı belirtildi.

EROL BULUT’TAN ALTIN ÖĞÜTLER

Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, Beşiktaş maçının önemine dikkat çekerek, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları halinde rakiplerinden puan alabileceklerini söyledi.

Beşiktaş maçının üst sıraların kaderi bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Bulut, “Geçen hafta son dakika golüyle sahadan 1 puanla ayrıldık. Bu hafta ise üst sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Ayrıca bizim de çok acilen 40 puan barajını geçmemiz gerekiyor. Beşiktaş maçının taktiğinin çalışıldığı antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut, ideal on birle yedek takıma pas ağırlıklı çift kale maç yaptırdı.

YILDIZLARA ÖNLEM YOK

Beşiktaş’ın pas bağlantılarını ve hızlı hücumlarını engellemek için rakibin yıldızlarına önlemden ziyade daha çok alan savunmasını ve 2’li 3’lü sıkıştırmaları önemseyen Bulut, kolay ve gereksiz top kaybını neredeyse yasakladı. Baskılı tribünlerden ve ambiyanstan olumsuz etkilenilmemesi için tahrik edici davranışlardan kaçınılması talimatı veren Bulut, idmanda uyarılarıyla dikkat çekti.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi