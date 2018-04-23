Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.154
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7242
EURO
4.9845

Erol Hoca Kimi Kastetti?

Beşiktaş yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün Beşiktaş’a değil bazı kişilere kaybettik” dedi.

Erol Hoca Kimi Kastetti?

Beşiktaş yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün Beşiktaş’a değil bazı kişilere kaybettik” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:03
Erol Hoca Kimi Kastetti?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında siyah-beyazlılar sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut yayıncı kuruluşa oldukça kısa ve sitem dolu ifadelerle açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un açıklamaları: "Bugün biz burada iyi bir maç sergiledik. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş kaliteli takım ama biz bugün bazı kişilere yenildik. Hakem arkadaşlarımdan ricam, maçı bir daha izlesinler. Bu kadar söylüyorum!"

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatsa Turu Malatya’da Attı!
Fatsa Turu Malatya’da Attı!
Burak Daha Ne Yapsın?
Burak Daha Ne Yapsın?
Sonunu Getiremedik!
Sonunu Getiremedik!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim