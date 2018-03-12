EROL HOCA “KALİTE” DEDİ!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından kısa konuştu. Bulut, “Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maça çok iyi başladık, baskılı oynadık, istediğimiz pozisyonları da yakaladık ama maalesef golü bulamadık. Burada kalite farkı devreye giriyor, kaliteli ayaklar olunca kazan taraf nlar oldu. Bunun üzerine çalışmamız lazım, bulduğumuz pozisyonları gole çevirmek için neler yapabilir bunu geliştirmemiz lazım. Maçta defans anlamında iyi oynadık şampiyon adayına karşı az pozisyon vermeniz olumlu bir şey ancak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremezseniz mağlup olursunuz ama biz yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi