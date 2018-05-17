Erol hoca ‘kalacak mı gidecek mi’ sorusunu yanıtladı: “Yönetimle bunu konuşmadık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Sezon bizim için kolay bir sezon olmadı. Geldiğimden beri bunun zor geçeceğinin bilincindeydim. Ne olursa olsun sonuna kadar burada olacağım demiştim. Bunun arkasında durdum. Allah’a şükürler olsun her şey istediğimiz doğrultuda gitti. Ligde kalmayı başardık. Bunu tek başıma değil, ekibim ve futbolcularımla başardık. Cuma günü oynayacağımız Kayseri maçı var. Oynadığımız maçlarda zor günler geçirdik. Verilmeyen gollerimiz, giden puanlarımız, bireysel hatalarımız oldu. Hepsinin üstesinden geldik. Eninde sonunda ligde kalmayı başardık. Bu bizim için önemliydi.”dedi.

“A TAKIM SEVİYESİNDE DEĞİLLER”

Üzerinde iki ay çalıştığı dosyayı yönetime sunduğunu hatırlatan genç çalıştırıcı, “Ben ve ekibimin üzerinde iki ay çalışıp hazırladığımız kulübün üç yılını ilgilendiren bir projemiz vardı. Kısa vadede kulübümüze neler katabiliriz onu yönetime sunduk. Altyapı, sahalarımız ve tesisimizle ilgili neleri geliştirmemiz gerekiyor, nelerin kulübün içerisinde değişmesi gerektiği konularında bir sunum yaptım. Kendileri beğendiklerini bunun çok faydalı olacağını söylediler. U15’deki futbolcunun üç sene sonra 18 yaşına geldiğinde A takım seviyesine çıkması gerektiğini kendilerine ilettim. Çünkü bir futbolcunun o seviyeye yaklaşması gerekiyor. Çünkü şuan da U21 takımında gördüğümüz 20-21 yaşındaki futbolcularımız hala A takım seviyesinde değiller. Onlardan pek fazla maalesef fayda göremiyoruz. O yüzden altyapıdaki çalışmamızı biraz değiştirip üç sene içerisinde şuan 15-16 yaşındaki futbolcunun 18 yaşına geldiğinde A takım seviyesinde olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“YÖNETİMLE OTURUP KONUŞACAĞIZ”

Takımda kalıp kalmayacağının henüz net olmadığını ifade eden Erol Bulut, “Sunum haricinde kendim ve ekibimle ilgili bir görüşmemiz henüz olmadı. Önümüzdeki Kayserispor maçından sonra yönetimle oturup konuşacağız. Kendileriyle bir toplantımız olacak. Orada her şey daha netlik kazanacaktır. Gelecek sezon hedefiyle ilgili bir şey söyleyemem. Yönetimle görüşmemizin ardından o hedefi belirleyeceğiz veya belirlemeyeceğiz.” diye konuştu.

busabahmalatya.com