Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmasının ilk yarısıın farklı, ikinci yarısının farklı olduğunu ifade etti.

“ELİMİZE GEÇENİ DEĞERLENDİREMEDİK”

Medipol Başakşehir maçına kötü başlamadıklarını ancak ellerine geçen pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Bulut, “İlk gol pozisyonuna giren bizdik. Nacer iyi bir vuruş çıkarsaydı eğer, skor avantajını elimize almış olacaktık. Nitekim Medipol Başakşehir kaliteli futbolculardan kurulu bir takım. Savunmadan hücuma çıktığımız zaman merkezde kaptırdığımız topla, kalemizde golü gördük. Bunu da Başakşehir iyi kullandı. Tecrübeli golcüsü Adebayor ile öne geçtiler. Güzel bir gol kaydetti. Fakat biz golden sonra maçı hiç bırakmadık. Ondan sonra pozisyonlara giren taraf bizdik. Khalid’in vuruşu gol olsaydı, devreye beraberlikle girecektik. Soyunma odasında futbolcularıma söyledim. Buradan puan almadan çıkmayacağız. O söz ile ikinci yarıya çıktık. Doksan dakika rakibi sahasında hapsettik. Nitekim son dakikalarda buldukları ikinci golle, maçtan galip ayrıldı. Yakaladığımız 4-5 gol pozisyonu var. Bunları değerlendiremedik. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine çalışmamız olacak. İnşallah Aytemiz Alanyaspor karşısında bu eksikliğimizi gidereceğiz” diye konuştu.

“HERKES HER SONUCU ALABİLİYOR”

Bulut, ligde hiçbir takımın kolay 3 puan alamadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Ligde herkes herkesi mağlup edebiliyor. Son sıradaki Osmanlıspor, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan alabiliyor. Galatasaray, berabere kalabiliyor. Büyük takımlar rahat üç puan alamıyor. Çünkü herkes diri takım. Bizde sonunda kadar direneceğiz. Benim gelişimden sonra ortaya koyduğumuz o kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz. 14 puandayız. Yeterli olan bir puan değil. İlk yarı için oynanmamış 6 puanımız var. Buda 18 puan eder. Almak istediğim puan 18 puan. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Sakatlarımız bize katıldı. Futbolcu kullanma adına rahat bir duruma geldik. Fakat biz maksimum alabileceğimiz puanları alacağız.”

“GOL YEMEZSENİZ ATMA ŞANSINIZ OLUYOR”

Ligin ilk yarısında kalan 6 maçta maksimum puanları almak istediklerini dile getiren Bulut, “Futbolda herkesin düşüncesi farklı ama benim düşüncem öncelikle gol yememek. Gol yemediğiniz zaman gol bulma imkânınız oluyor. Gol yemeyince puanlarda alabiliyorsunuz. Duran toplarla ve şutlarla gol bulma imkânınız oluyor. Gol yememek çok önemli. Kompakt duruşumuza devam edeceğiz. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bunların üzerine çok çalışacağız. Futbolcularımıza eksikliklerimizi söylüyoruz. Bazen futbolcular topu görünce, topa doğru gidiyor. Bazen topun bulunmadığı yerler daha önemli olabiliyor. O yüzden o detaylar üzerinde çalışacağız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ