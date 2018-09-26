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Erol hoca eski kulübüne gözdağı verdi

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut taraftara ve basına açık idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Khalid ve İssam’ın formsuzluk yüzünden kulübeye çekildiğini belirten Bulut, lider Başakşehir’in oyun anlayışını çok iyi bildiğini ona göre oynayıp İstanbul’dan puanla dönebileceklerini söyledi.

Erol hoca eski kulübüne gözdağı verdi

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut taraftara ve basına açık idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Khalid ve İssam’ın formsuzluk yüzünden kulübeye çekildiğini belirten Bulut, lider Başakşehir’in oyun anlayışını çok iyi bildiğini ona göre oynayıp İstanbul’dan puanla dönebileceklerini söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:31
Erol hoca eski kulübüne gözdağı verdi

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, deplasmandan istedikleri puan ya da puanları alacaklarını söyledi. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, "Çaykur Rizespor maçında oyuna baskılı ve tempolu başlamak istiyorduk. Bunu iyi başardık. O sıcak havada, 13.30'da oynanan karşılaşmada futbolcularımız gerçekten baskılı oynamaya çalıştılar. Yeterince de pozisyon bulduk, maçta 2-3 gol olabilirdi. 1-0 öne geçtik. Zaten öne geçtiğimiz maçları da genellikle iyi oynuyoruz. Kendi kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıda da yeterince gol pozisyonu bulduk. Maçı çok erken koparabilirdik. Sadece yakaladığımız gol pozisyonlarının değerini daha çok bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

“POZİSYONLARIN DEĞERİNİ ANLAMALIYIZ”

Bulut, 'Takımın son vuruşlarda sıkıntısı mı var?' sorusuna, "Biz futbolcularımıza bu hafta ve bundan önceki karşılaşmalarda 'yakaladığınız fırsatları değerlendireceksiniz' diyoruz. Çaykur Rizespor maçında yeterince gol pozisyonu var. 7-8 gol pozisyonu var, bunlardan en az 3 tanesini değerlendirip, maçı rahat bir şekilde 3-0 tamamlayabilirdik ama olmadı. Beşiktaş karşılaşması da kaybetmememiz gereken bir maçtı. 2-2'yi hatta 3-2'yi yakalayabilirdik. Pozisyonların değerini önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayıp, daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun üzerinde bu haftada çalışacağız. Çünkü her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz. Bazen 3-4 gol pozisyonuna girip, 1-2 tanesini atarak maçı kazanmanız gerekiyor" cevabını verdi.

“KHALİD VE İSSAM İNŞALLAH TOPARLAR”

Oyuncu tercihlerine ilişkinde açıklamada bulunan Bulut, şunları söyledi: "Aradan 6 hafta geçti bazı şeyleri daha net görüyoruz. İlk haftalardaki sorunumuz çoğu futbolcunun geç gelmesiydi. Sakatlıklardan dolayı Guilherme'yi merkezde oynattık, arkadaşlarımızı farklı pozisyonlarda oynattık. Son iki haftadaki Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında kafamızdaki 11'i ve herkesi yerli yerinde oynatma düşüncemiz oldu. Zaman zaman kart cezalısı, sakatlıklar olacak yine farklı mevkilerde arkadaşlarımız oynayacak. yüzde 80-90 takımın iskeletini, ilk 11'ini oturtmaya çalışıyoruz. Haftalar geçtikçe bir veya iki futbolcu değişebilir. Bu performansa yönelik olacak. Çaykur Rizespor maçında da öyle oldu. Khalid ilk 11'de oynuyordu, Rizespor maçında Eren oynadı. Performansından pek memnun değildim o yüzden Eren'i oynattım. Eren'de gayet iyi bir maç çıkarttı. Hazırlık dönemi Eren için çok iyi geçti ama maalesef sakatlandı o yüzden bizden 4-5 hafta uzak kaldı. Geriye iyi dönüş yaptı ve ilk maçına çıktı. 60 dakika iyi bir performans gösterdi. Khalid oyuna girdikten sonra o da iyi bir performans gösterdi. Sadece eksik olan taraf atacağı goldü. Yine 1-2 tane kaçırdı. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu gerçekleştirir. İssam'dan da haftalardır istediğimiz performansı maalesef alamadık. O da inşallah önümüzdeki günlerde toparlar."

“ÇOK PAS YAPAN BİR TAKIM”

Bulut, Medipol Başakşehir maçına ilişkin ise "Bu hafta ligin liderine karşı oynuyoruz. Tanıdığımız bir ekip, üç sene aralarında bulundum. Ne oynadıklarını iyi biliyoruz. Çok pasa yönelik oynayan bir takım. Pasla rakip kaleye kadar inmeye çalışıyorlar. Bizde çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız. Biz, rakip karşısında neler yapabileceğimize çalışacağız. İnşallah bizim istediğimiz puan ya da puanları alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutYeni MalatyasporBaşakşehir
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