“Erol hoca büyük bir avantaj!”

Sarı-kırmızılı oyuncu yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, “Yeni dönemin herkese öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En önemlisi de hiçbir sakatlık yaşanmadan bu iki kamp dönemini kazasız belasız atlatmak istiyoruz. O niyetle çalışmalarımıza başladık. Geçen sene ligde iyi bir sezon geçirdik. Hem kendi adımıza hem de kulüp adına güzel işlere imza attık. Herkesin katkısı en üst seviyedeydi. Bazı şanssızlıklardan dolayı yüzde 100 performansımızı veremediğimizi de belirtebilirim. Genel tabloya bakıldığında başarılı bir dönem geçirdik. Şimdi bu başarının devamında da Malatya’da yaptığımız ilk antrenmanla yeni sezona başlamış bulunuyoruz. Bu kamp dönemi biz futbolcular için çok önemli. Burada yapacağımız antrenmanlarla bütün bir yılı götürüyorsunuz. Umarım en verimli şekilde değerlendiririz. Sakatlık yaşamadan eksiksiz şekilde umarım yeni sezona başlarız.” dedi.

“KESİNLİKLE BİR HEDEF KOYACAĞIZ”

“Bakıldığı zaman kadroda eksiklerimiz var. Transferler ve aramıza katılacak yeni oyuncu arkadaşlarımız olacaktır. Onlara da yardım ederek en kısa sürede uyum sürecini çok çabuk atlatmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu durum takıma katkı verebilmesi açısından özellikle yabancı bir futbolcu için çok daha önemli. Geçen yılki hedefimiz gerçekçi olmak gerekirse ligde kalmaktı. Ama açıkça söylemem gerekirse de daha fazlasını da başarabilirdik. Bizim yaptığımız bireysel hatalardan ve dış etkenlerden gelen hatalardan dolayı ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Bu sene aynı performansı sergilersek, bunu yapabileceğimize de inanıyorum, daha üst sıralarda yer alabiliriz. Çünkü Erol hoca gibi elimizde iyi bir potansiyel var. O takımın başına geldikten sonra neler yapabileceğini hep birlikte çok iyi gördük. Üstelik bunu sezon başı kampını bizimle beraber yapmadan kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda verdi. Şimdi sezon başı kampını onunla birlikte geçirecek olmamız bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Onun bilgisine ve ön görüsüne inanıyoruz. Özellikle ben çok inanıyorum. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yapılacak transferlerden sonra daha net bir şekilde hedef belirleyebiliriz. Ama şuan itibariyle bile kendimizi sezon sonunda orta sıralarda yer alabilecek şekilde görüyorum. Yeni gelecek oyunculardan sonra oynayacağımız maçlar olacak. Ondan sonra da net bir şekilde kesinlikle bir hedef koyacağız.” şeklinde konuştu.

“YÖNETİM İSTERSE GİDERİM”

“Takımımla şuan da 1 yıl daha kontratım var ve sonuç itibariyle buradayım. Ama bu futbol, yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Şuan gelişen olaylar Yeni Malatyaspor’da kalacağım yönde. Tabii büyük takımlardan transfer teklifi almak benim ve takımım adına güzel bir gelişmedir. Bana gelen direk teklifler var. Bundan başkanımızın da haberi var. Tek düşüncem ve tek odaklandığım yer şuan burası. Yönetimin kararı doğrultusunda ancak böyle bir transfer gerçekleşebilir. Uygun görüldüğü takdir de ancak gidebilirim. Maliyetimin çok yüksek olduğu yönde haberler yapılıyor. Öyle bir şey tabii ki yok. Kimse bana gelip böyle bir şeyle de gitmemi istediğini de söylemedi.” diye konuştu.

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