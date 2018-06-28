Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469

“Erol hoca büyük bir avantaj!”

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Erol Bulut’un futbolcular üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ifade ederek,”Onun takımın başına geldikten sonra neler yapabileceğini hep birlikte çok iyi gördük. Üstelik bunu sezon başı kampını bizimle beraber yapmadan kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda verdi. Şimdi sezon başı kampını onunla birlikte geçirecek olmamız bizim için çok büyük bir avantaj olacaktır” dedi.

“Erol hoca büyük bir avantaj!”

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Erol Bulut’un futbolcular üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ifade ederek,”Onun takımın başına geldikten sonra neler yapabileceğini hep birlikte çok iyi gördük. Üstelik bunu sezon başı kampını bizimle beraber yapmadan kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda verdi. Şimdi sezon başı kampını onunla birlikte geçirecek olmamız bizim için çok büyük bir avantaj olacaktır” dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:45
“Erol hoca büyük bir avantaj!”

Sarı-kırmızılı oyuncu yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, “Yeni dönemin herkese öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En önemlisi de hiçbir sakatlık yaşanmadan bu iki kamp dönemini kazasız belasız atlatmak istiyoruz. O niyetle çalışmalarımıza başladık. Geçen sene ligde iyi bir sezon geçirdik. Hem kendi adımıza hem de kulüp adına güzel işlere imza attık. Herkesin katkısı en üst seviyedeydi. Bazı şanssızlıklardan dolayı yüzde 100 performansımızı veremediğimizi de belirtebilirim. Genel tabloya bakıldığında başarılı bir dönem geçirdik. Şimdi bu başarının devamında da Malatya’da yaptığımız ilk antrenmanla yeni sezona başlamış bulunuyoruz. Bu kamp dönemi biz futbolcular için çok önemli. Burada yapacağımız antrenmanlarla bütün bir yılı götürüyorsunuz. Umarım en verimli şekilde değerlendiririz. Sakatlık yaşamadan eksiksiz şekilde umarım yeni sezona başlarız.” dedi.

“KESİNLİKLE BİR HEDEF KOYACAĞIZ”

“Bakıldığı zaman kadroda eksiklerimiz var. Transferler ve aramıza katılacak yeni oyuncu arkadaşlarımız olacaktır. Onlara da yardım ederek en kısa sürede uyum sürecini çok çabuk atlatmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu durum takıma katkı verebilmesi açısından özellikle yabancı bir futbolcu için çok daha önemli. Geçen yılki hedefimiz gerçekçi olmak gerekirse ligde kalmaktı. Ama açıkça söylemem gerekirse de daha fazlasını da başarabilirdik. Bizim yaptığımız bireysel hatalardan ve dış etkenlerden gelen hatalardan dolayı ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Bu sene aynı performansı sergilersek, bunu yapabileceğimize de inanıyorum, daha üst sıralarda yer alabiliriz. Çünkü Erol hoca gibi elimizde iyi bir potansiyel var. O takımın başına geldikten sonra neler yapabileceğini hep birlikte çok iyi gördük. Üstelik bunu sezon başı kampını bizimle beraber yapmadan kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda verdi. Şimdi sezon başı kampını onunla birlikte geçirecek olmamız bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Onun bilgisine ve ön görüsüne inanıyoruz. Özellikle ben çok inanıyorum. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yapılacak transferlerden sonra daha net bir şekilde hedef belirleyebiliriz. Ama şuan itibariyle bile kendimizi sezon sonunda orta sıralarda yer alabilecek şekilde görüyorum. Yeni gelecek oyunculardan sonra oynayacağımız maçlar olacak. Ondan sonra da net bir şekilde kesinlikle bir hedef koyacağız.” şeklinde konuştu.

“YÖNETİM İSTERSE GİDERİM”

“Takımımla şuan da 1 yıl daha kontratım var ve sonuç itibariyle buradayım. Ama bu futbol, yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Şuan gelişen olaylar Yeni Malatyaspor’da kalacağım yönde. Tabii büyük takımlardan transfer teklifi almak benim ve takımım adına güzel bir gelişmedir. Bana gelen direk teklifler var. Bundan başkanımızın da haberi var. Tek düşüncem ve tek odaklandığım yer şuan burası. Yönetimin kararı doğrultusunda ancak böyle bir transfer gerçekleşebilir. Uygun görüldüğü takdir de ancak gidebilirim. Maliyetimin çok yüksek olduğu yönde haberler yapılıyor. Öyle bir şey tabii ki yok. Kimse bana gelip böyle bir şeyle de gitmemi istediğini de söylemedi.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAdem BüyükErol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık kontrolünden geçtiler
Sağlık kontrolünden geçtiler
Yolculuk yarın başlıyor
Yolculuk yarın başlıyor
Pürüzler gitti Aleksic geldi
Pürüzler gitti Aleksic geldi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim