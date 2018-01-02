Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’un teknik direktörlük koltuğunu devir alan Erol Bulut, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Takımın sahip olduğu başarıda hiç şüphesiz büyük pay sahibi olan Bulut, yeni yıl mesajında ikinci yarıda daha güçlü bir Yeni Malatyaspor olacağını söyledi. Yeni Malatyaspor Kulübü internet sayfasında yer alan mesajda Erol Bulut, "2017, Malatya ve Yeni Malatyaspor için futbol anlamında güzel bir yıl oldu. Uzun bir aranın ardından Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor ilk devreyi de güzel kapattı. Hem oynanan futbol hem de taraftarın kattığı çoşku ile tam bir futbol şehri olduğunu tüm spor camiasına ispatladı diye düşünüyorum. Yeni yılda da bu çoşkunun artarak devam edeceği düşüncesi ile sağlık, huzur ve takım olarak daha başarılı bir yıl diliyorum." İfadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ