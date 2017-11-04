Süper Ligin 11. haftasında Başakşehir’i konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürüyor. Dün öğlen yapılan antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, oynadıkları futbolu her geçen hafta daha iyiye getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Hem defans hem de ofansif anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 3 puan aldığımızda yüzler gülüyor ama yine de eksiklikleri göz ardı edemeyiz. Sonuçta eksiklikler var, onların üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bireysel ve takım olarak az hata yapmak istiyoruz. Bunlar üzerinde antrenmanlarda çalışıyoruz” diye konuştu.

“ASGARİYE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Her hafta rakibe karşı farklı hazırlandıklarını ifade eden Bulut, “Her rakip farklı dizilişle, farklı anlayışla sahaya çıkıyor. O yüzden hafta içerisinde en iyi şekilde rakiplerimize hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği’nin 4-5-1 şeklinde oynadığını biliyorduk. Her zaman kompakt bir şekilde birinci ve ikinci bölgelerinde durup, hızlı çıkışlar yapmayı seven bir takım. Zaten Beşiktaş maçını da o şekilde kazandılar. Biz, onların yapmaya çalıştığını, kendilerine karşı yapmaya çalıştık ve oyun isteğimiz doğrultusunda gitti. Topu bize bıraktılar, hızlı çıkmaya çalıştılar, bizde o hızlı çıkışlarına, kontrataklarına izin vermedik. İkinci bölgede agresif ve baskılı oynadık. Elimize geçen fırsatların birini iyi değerlendirdik ve 3 puanı aldık. 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi. Rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Yaptığımız ufak tefek hatalar ve eksiklikler var. Bunları her geçen gün asgariye düşürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“HEYECANLI MAÇ OLACAK”

Ligin 11. haftasında sahalarında İstanbul ekibi Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Bulut, “Hem oyuncu hem de futbol kalitesi olan bir ekip. Daha iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Başakşehir, futbolcu kalitesi yüksek olan bir takım. Avrupa Ligi’nde de oynuyorlar. Süper Lig’de iyi işler yapan bir Başakşehir var. O yüzden çok iyi konsantre olmamız lazım. Abdullah hocayla birlikte çalıştık. Ben yardımcısı olarak 2014’te başladım. Birlikte kurduğumuz ve benim de katkı sunduğum bir 3 yıllık dönem oldu. Başakşehir, her sene üzerine koyarak bu durumlara geldi. Benim de orada vizyonum olduğuna göre, takımların oyun anlayışı birbirine benzeyebiliyor. Biz, elimizdeki oyuncu kalitesine göre oyun anlayışını kurmamız lazım. Tabii iki takım arasında biraz farklılık olacak. Çünkü Başakşehir, her sene üzerine koyarak giden bir ekip. Benim Yeni Malatyaspor’da ilk senem. O yüzden burada bazı şeyleri geliştirmemiz lazım, daha o seviyede değiliz ama her geçen gün iyiye gidiyoruz. Bu haftaki Başakşehir maçı benim açımdan heyecanlı bir maç olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kolay pozisyon vermemeye çalışacağız. Yakaladığımız pozisyonları da daha iyi değerlendirerek, iyi bir sonuç almak istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

“DAHA İYİ YERLERİ HEDEFLİYORUZ”

Devre arasına kadar alabildikleri kadar puanı toplamak istediklerini kaydeden Bulut, “Alabileceğimiz kadar çok puanı almak istiyoruz. Ondan sonra devre arasında yapacağımız birkaç transferle Yeni Malatyaspor’u daha iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz. Ama şu an hangi yerde bitireceğiz, onunla ilgili bir şey söyleyemem. Biz maç maç gidiyoruz. O yüzden inşallah her hafta maçları kazanıp, puanları alarak hedefimizi belirleyeceğiz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ