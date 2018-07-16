Erol Bulut’tan yönetime transfer mesajı

Sarı-kırmızılı takımda Topuk Yaylası kampı sürerken, çalışmalar ve transferle ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.



“Keyifli ve de verimli bir ortamda çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor olarak yeni sezona güçlü girmek istediklerini kaydeden Bulut, “Bolu kampının ardından çalışmalarımızı Topuk Yaylası'nda sürdürüyoruz. Burası oldukça güzel bir merkez diye düşünüyorum. Her gün çift antrenman temposuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uygulamalı çalışmalarının yanı sıra teorik olarak da bazı programları takip ediyoruz. Gerek mevcut futbolcularımız, gerekse de yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte keyifli ve de verimli bir ortamda çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.



“Gelen oyuncularla birlikte iyi ve sağlam bir takım olacağımız düşüncesindeyim”

Bulut, transferde yeni oyuncuların kampa katılmasını beklediklerini ifade ederek, “Transfer çalışmalarımız doğrultusunda komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var ama henüz netleşen bir durum yok. Keşke bu oyuncular en erken şekilde aramıza katılmış olsalardı. Çünkü yeni sezon öncesi bu oyuncuları hazırlamak, uyum süreci gibi önemli faktörler bir takım için oldukça önemli. Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde çalışıyor. Tabii transferde şartların oluşabilmesi için birçok ayağın yerli yerine oturması lazım. Ben gelen oyuncularla birlikte iyi ve sağlam bir takım olacağımız düşüncesindeyim. Umarım Yeni Malatyaspor olarak geçen sezon elde edilen konumun üzerinde çıkarız ve taraftarımızı mutlu ederiz” diye konuştu.