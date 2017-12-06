Hafta sonu oynanacak Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Defansif anlamda iyi işler çıkardıklarını belirten Bulut,“Haftalardır gerçekten iyi oynuyoruz. Yeterince pozisyonlara giriyoruz ama maalesef aradığımız golü bulamıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kalemizde de az pozisyon veriyoruz. Takımın başına geldiğimizden buyana gerçekten defansif anlamda iyi işler yapıyoruz. Aslında ofansif anlamda da iyi işler yapıyoruz. Üreten bir Yeni Malatyaspor var. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Son haftalarda aynı zamanda üreten bir takımız ama golü bir türlü bulamıyoruz. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz.” İfadelerini kullandı.

“GOL YOLLARINDA EKSİĞİMİZ VAR”

Yeni Malatyaspor ile beraber bir hazırlık dönemi yaşamadığını ifade eden genç teknik adam, oyunsal anlamda bazı şeylerin hemen değişmeyeceğini söyledi. Bulut, “İlk haftalarda kazanmamız gereken maçlar oynadık. Konyaspor maçında verilmeyen bir golümüz var. Sonrasında Fenerbahçe ile oynadık. Güçlü bir ekip karşısında taraftarının önünde mücadele ettik. Orada yediğimiz erken gelen 3 gol var. Başakşehir maçını 2-0 kayıp ettik ama ben hala o maçın 1-0 olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe’den sonra mücadele ettiğimiz maçlarda puan ya da puanlar alabileceğimiz oyunu sergiledik. Saha içerisinde yeterince üretken bir Yeni Malatyaspor vardı. Genel olarak baktığımızda az gol yedik, ama 4 gol attık. Daha fazla gol atmamız gerekirdi. Gol yollarında biraz eksikliğimiz var. Antrenmanlarda bu konu üzerinde her hafta çalışıyoruz. Ürettiğimiz pozisyonlarda daha başarılı olup gol atmamız gerekiyor.” dedi.

KONSANTRASYONUMU BOZAMAM!

Beşiktaş maçı sonrası kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile ilgili yöneltilen bir soruya ise Erol Bulut, “Yalçın’ın durumuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Başkan, yönetim ve Yalçın Ayhan arasında gelişen bir meseledir. Kulüp yönetimi ve başkan bu yönde karar aldılar. Buna bizim saygı duymamız gerekiyor. Bu konulara girdiğim takdirde diğer konulara vakit ayıramam. Konsantrasyonumu futbolcularıma ve takımıma verip sahada yapabileceklerimize odaklanmamız lazım. Futbolcularımızda aynı şekilde, başka işlerle kendilerini meşgul ederse kendi görevimizden uzaklaşmış olacağız. Bu yönde yöneltilen sorulara yönetimimiz daha iyi cevap verecektir.” yanıtını verdi.

DEVRE ARASI KAMPINA…

Son 3 maçta alınacak puanların önemine vurgu yapan Bulut, devre arası kampına rahat gitmek istediklerini belirterek, “Devre arasından önce ligde son 3 maçımız var. Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor ligin iyi takımları. Kadrolarında bulunan futbolcular topu iyi oynuyor. Bizim önümüzde, üst sıralarda yer alan kulüpler. Oynayacağımız bu maçlarda daha fazla gol atmak istiyoruz. Aynı şekilde onlara da az pozisyon vermeye çalışacağız. Bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Maç gününe kadar bunun üzerine çalışacağız. Hedeflediğimiz puanları bu son 3 maçta alarak, devre arası kampına rahat gitmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

İNİŞLİ-ÇIKIŞLI GRAFİKLER NORMAL

Bazı futbolcuların performansındaki düşüşle ilgili yöneltilen soruya ise Erol Bulut,“Futbolcuların kariyerinde inişli-çıkışlı grafikleri olabiliyor. Bazı oyuncularımız ligin ilk haftalarında üstün performans sergiliyordu, son haftalarda düşüşteler. Her düşüşünde bir çıkışı mutlaka oluyor. Ama demek olmuyor ki; bu oyuncu kötü bir futbolcu veya iyi oynamıyor. Maçtan maça oyuncuların karşılaştığı rakiplerde değişiyor. Negatif olarak oyuncularım hakkında bir söz söyleyemem. Haftalardır takımın içerisinde iyi neticeler alanlar kendileri. Form düşüklüğü var. Dia, iyi çalışan bir oyuncu ama maçlarda istediğimiz performansı henüz alamadık. Dening, antrenmanlarda daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Bunu son haftalarda yapıyor. Maça girdikten sonra da bunun karşılığını kendisinden alıyoruz. Dening’in daha da iyi işler yapacağını düşünüyorum.” şeklinde yanıt verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ