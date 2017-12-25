25 Aralık 2017 Pazartesi

Erol Bulut’tan övgü de var özeleştiri de: “Kötü göründük ama iyi savaştık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada belki zaman zaman gereksiz top kaybederek kötü göründüklerini ama oyunun son bölümlerinde iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:41
Erol Bulut’tan övgü de var özeleştiri de: “Kötü göründük ama iyi savaştık”

  Kayseri’den 3 puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Bugün 3 puan almamız gerekiyordu. Zor oldu" dedi. Bulut, "Kayseri’nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Kanatlardan gelen bir takımdı. Sahada iyi savaşan, birlikte hareket eden bir takım vardı. 3 puanı isteyen bir takım vardı. Kolay olmadı. Sezon ortasında geldiğimde hem sonuç almak hem de bir sistem oturtmak zorundaydım. Ben 24 – 26 puan hedefliyordum. Ama hakem hataları da eklenince 22’de kaldık. Bu puan da bizim için fena değil. İlk hedefim takımı tatile göndermek. Yapacağımız yeni transferlerle Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

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