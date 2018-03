EROL BULUT’TAN MESAJ VAR

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımdaki son durumu değerlendirdi. Karabük maçının son 10 dakikasındaki görüntülerinin kendilerine yakışmadığını belirten Bulut, “Geçen hafta oynadığımız Kardemir Karabükspor maçında parolamız 3 puandı, onu gerçekleştirdik. Maçın son 10 dakikasında hoşuma gitmeyen görüntüler verdik. Rakipler karşısında geriye de düşsek öne de geçsek ne olursa olsun maç bitene kadar disiplinden uzaklaşmamamız lazım. Bunu sürekli futbolcularıma iletiyorum. O görüntüyü bizi izleyenlere vermememiz gerekiyor. Ben ligin 7. haftasında oynanan Konyaspor maçı ile birlikte geldim. O günden bu güne kadar hiçbir zaman böyle bir görüntü vermedik. Her zaman disiplinli, kompakt şekilde oynadık. O yüzden ben futbolcularımı her maçtan sonra tebrik ediyorum. Gerçekten bugüne kadar iyi işler başarıyorlar. Zaten bir daha böyle bir görüntü vermeyeceklerine inanıyorum” dedi.



“KESİNLİKLE PUAN ALMAYA GİDECEĞİZ”

Bu haftaki Atiker Konyaspor maçıyla ilgili de konuşan Erol Bulut, “Ligde kolay hiçbir maç yok. Herkes herkesi yenebiliyor. O yüzden biz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Konyaspor’a karşı deplasmanda zor bir maç oynayacağız. Kesinlikle puan almaya gideceğiz. Belki de 3 puanı alıp o şekilde evimize dönmek istiyoruz. Ondan sonraki maçlar için de geçerli, alabileceğimiz maksimum puanları almak istiyoruz. İleriye dönük elbette planlarımız var. Şuan benim için önemli olan önümüzdeki son 11 maç bunun birincisi Konyaspor maçı” ifadelerini kullandı.



“NE OLURSA OLSUN SEZON SONUNA KADAR BURADA OLACAĞIM”

Bulut, takımda uzun vadeli kalıp kalmayacağına dair de yönetime mesaj göndererek, şunları söyledi:

“Ben hiçbir zaman takımımı bırakıp gitmem. Ne olursa olsun sezon sonuna kadar burada olacağım. Yalnızca bu sene için konuşabilirim. Tabii ki benim ve ekibimin hedefleri, yönetimin hedefleri var. Henüz oturup konuşmadık çünkü daha 11 maçımız var. Zamanı geldiğinde bunların bir araya gelip konuşulması gerekir. Çünkü hem önümüzdeki sene hem de bir sonraki seneler için planlamalar yapılması gerekiyor. Takımı nereye götürmek istiyoruz hedefimiz ne bunların oturulup konuşulması lazım. Bunlara yönetimin karar vermesi gerekiyor. Sonuçta elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Tabi bu tür şeyler karşılıklıdır. Bizim hedeflerimiz isteklerimiz, kulübün istekleri bunlar aynı istikamette olduğunda birlikte her zaman yol alabiliriz.” busabahmalatya.com