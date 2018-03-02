EROL BULUT’TAN CİDDİYET UYARISI

4 Mart Pazar günü saat:16.00’da oynanacak Atiker Konya maçının Malatya’daki son çalışmasını yapan sarı kırmızılılarda sakatlığından dolayı Konya maçının kadrosundan çıkarılan Aly Cissokho dışından eksik bulunmuyor.

Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, rehavet uyarısında bulundu.

Genç teknik adam geçen haftaki Karabük maçının son dakikalarını hatırlattığı futbolcularına, “Geçen haftaki maçın son 10 dakikasındaki görüntünüzü unutmak istiyorum. Sizde eminim unutmam için bana yardımcı olacaksınız. Zira bu lig gevşemeyi affetmez. Hele futbol, hiç affetmez. Sizden bu zamana kadar ki ciddiyetinizi aynı şekilde devam ettirmenizi istiyorum” dedi.

Daha sonra as ve yedeklere taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıran Erol Bulut, oyunu sık sık durdurarak, ayağa pas konusunda daha isabetli toplar atılmasını istedi.

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