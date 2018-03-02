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EROL BULUT’TAN CİDDİYET UYARISI

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.

EROL BULUT’TAN CİDDİYET UYARISI

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 18:05
EROL BULUT’TAN CİDDİYET UYARISI

4 Mart Pazar günü saat:16.00’da oynanacak Atiker Konya maçının Malatya’daki son çalışmasını yapan sarı kırmızılılarda sakatlığından dolayı Konya maçının kadrosundan çıkarılan Aly Cissokho dışından eksik bulunmuyor.

Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, rehavet uyarısında bulundu.

Genç teknik adam geçen haftaki Karabük maçının son dakikalarını hatırlattığı futbolcularına, “Geçen haftaki maçın son 10 dakikasındaki görüntünüzü unutmak istiyorum. Sizde eminim unutmam için bana yardımcı olacaksınız. Zira bu lig gevşemeyi affetmez. Hele futbol, hiç affetmez. Sizden bu zamana kadar ki ciddiyetinizi aynı şekilde devam ettirmenizi istiyorum” dedi.

Daha sonra as ve yedeklere taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıran Erol Bulut, oyunu sık sık durdurarak, ayağa pas konusunda daha isabetli toplar atılmasını istedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın özel uçakla Konya’ya gidecek.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 02.03.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
MalatyaErol BulutAtiker KonyasporEvkur Yeni Malatyaspor
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