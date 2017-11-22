Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor’a karşı yakaladığı gol pozisyonlarından netice alamayıp 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’un teknik direktör Erol Bulut, takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, oynadıkları müsabakalarda ikili mücadele ve topa sahip olma bakımından rakiplerden üstün durumda olduklarını kaydederek şunları söyledi:

“NORMALDE % 50’NİN ÜZERİNDE...”

“Yeni Malatyaspor’a geldiğimiz günden bu yana Konyaspor maçından Alanyaspor maçına kadar olan sürede oyunsal anlamda ve performansta bir yükselişimiz var. Oynadığımız son iki maçta oyunda üstünlüğümüzü kuruyoruz. Yeterince gol pozisyonuna girebiliyoruz. İkili mücadeleleri yüzde %50’nin üzerinde kazanıyoruz. Normalde yüzde %50’nin üzerinde ikili mücadele kazandığınızda maçı kayıp etme şansınız sıfırdır. Topa daha fazla sahip olan bir Yeni Malatyaspor var ama maalesef bulduğumuz pozisyonları gole çeviremediğimiz zaman mağlup oluyorsunuz. İlk golü yediğinizde ikinci gol atmanız gerekiyor. Çok daha çaba sarf etmeniz lazım. Gerçekten futbolcularım çok emek sarf ediyor. Ama topu bir türlü kale çizgisinden içeri sokamıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Önceki maçlara nasıl hazırlandıysak Beşiktaş maçınada aynı ciddiyetle hazırlanacağız. İnşallah bu maçta istediğimiz gol pozisyonlarını neticeye ulaştıracağız.”

“AZUBUIKE’Yİ RİSKE ATAMAZDIM!”

Alanyaspor maçında bazı futbolculara şans verilmediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Erol Bulut, “Azubuike haftalardır sakattı. 5 hafta boyunca bizimle birlikte olamadı. Arka adalesinde ciddi bir yırttık vardı. Alanya maçında ilk dakikadan oyuna sokarak tekrar adalesinden sakatlanmasını riske edemezdim Sonuçta önümüzde daha çok maç var. Aytaç ufak bir ameliyat geçirmişti. Aramızdan sadece 3 hafta ayrı kaldı, fizik kondisyon açısından iyi durumdaydı onun için ilk 11’de kadroya dahil ettim. Dening’in maçta oynamaması tamamen antrenmandaki performansıyla ilgili ben geldiğimden beri söylüyorum benim için isimler önemli değil. Önemli olan antrenmanda futbolcunun yüzde 100 hazır olmasıdır. Tek maçta oynadığı 10-20 dakikalık performansı hiç önemli değil, ilk önce antrenmanda işimizi doğru yapacağız. Sonra maçta hak ettiğimiz o formayı aldığımızda en iyi şekilde performansımızı göstereceğiz. Dia antrenmanlarda iyi çalışıyor ama maalesef o antrenmanlardaki iyi performansını maçlarda son dakikaya kadar yansıtamadı. Bütün futbolcularım artık antrenmanlarda daha istekli çalışacaklar ve formayı hak edecekler.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİM NELER YAPABİLECEĞİMİZ”

Cumartesi günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olmalarını da değerlendiren Bulut, “Beşiktaş’ın kalitesi tartışılmaz. Üst düzey bir takım kaliteli futbolculara sahipler. Şampiyonlar Lig’inde oynadığı maçlar ortada. Geniş kadro derinliğine sahipler. 3 günde 1 maç oynayabilecek kapasitedeler. Bizim karşımıza farklı ilk 11 ile çıkabilirler. Önemli olan bizim sahada onlara karşı neler yapabileceğimizdir. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Sağlam oynayıp evimizde kazanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ