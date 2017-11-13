13 Kasım 2017 Pazartesi

Erol Bulut ulusal medyada çıkan transfer haberlerini yalanladı: İnanmayın!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut son günlerde özellikle ulusal medyada çıkan devre arası transfer haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Kendi ağzından yapılmış gibi gösterilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bulut, Malatya spor camiasına; “Benden duymazsanız kesinlikle inanmayın” diye seslendi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:45
Erol Bulut ulusal medyada çıkan transfer haberlerini yalanladı: İnanmayın!

  Devre arasının yaklaşmasıyla birlikte başta ulusal medya olmak üzere, sosyal ağlarda da Yeni Malatyaspor ile ilgili transfer dedikoduları yayılmaya başladı. Teknik direktör Erol Bulut bu haberlere ve söylentilere tepki göstererek kulübün resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Basında çıkan haberlere yönelik konuşan teknik direktör Erol Bulut, "Son zamanlarda takip ettiğimiz bazı yayın organları bizim ağzımızdan biz açıklamışız gibi 'aslı olmayan' haberler yapıyorlar. Ara transferler öncesi bazı oyuncularla görüşüp karar verdiğimize yönelik yapılan haberler, tümü ile yalan haberdir. Aklımızda bir kaç oyuncu olduğu doğrudur fakat, henüz görüştüğümüz veya işaret ettiğimiz herhangi bir futbolcu olmamıştır. Doğru zaman ve gün gelene kadar transferlerle ilgili konuşmamız veya açıklama yapmamız doğru da değildir. Ve o gün geldiğinde açıklamayı yapacak kişi veya kişiler yine bizleriz, doğru olanda budur. Her hafta biraz daha zemine oturan, eksik ve zayıf olan yönlerini net olarak gördüğümüz takımımızda öncelikli işimiz var olan gücümüzle sezonu güzel bir noktada kapatmak. Zamanı gelince transferlerle ilgili açıklamaları resmî sitelerimizde taraftarlarımızla paylaşacağız. O gün gelene kadar bizim ağzımızdan olduğu söylenen hiç bir habere itibar etmeyiniz" dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

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