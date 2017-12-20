Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Sezon içerisinde hiç beklenmeyen puan kayıpları yaşadıklarını kaydeden Bulut şunları söyledi:

“Göztepe maçında asla sahadan mağlubiyetle ayrılmayı beklemiyordum. Hatta 3 puan alacağımızı düşünüyordum. Ama maalesef duran toplarla yediğimiz 3 gol oldu. O şekilde mağlup olduk. Galatasaray maçı öncesinde konuştuğumuzda son iki maçta maksimum 6 minimum 4 puan alabileceğimizi düşündüğümü söylemiştim. Evimizde oynadığımız maça zaten çok iyi şekilde hazırlandık. Daha önce Beşiktaş ve diğer maçlarda gösterdiğimiz gibi taktiksel olarak rakipler karşısında neler yapabileceğimizi bir daha herkese gösterdik. Kalemizde artık az pozisyon görüyoruz. Oynadığımız bu maçta da Galatasaray’ın 1-2 pozisyonu var. Neredeyse kalemize hiç yaklaştırmadık. Yine 6-7 gol pozisyonuna girdik ama o son vuruş istediğimiz gibi olmadı. Ama yinede 2 güzel gol attık. İkinci yarıda konsantrasyon eksikliği yaşayan birkaç arkadaşımız oldu. 90 dakika sonunda sahadan galip gelmeyi başardık.”

“NELERİ BAŞARABİLİRİZ İSPATLADIK”

Alınan galibiyetin kendilerine pozitif anlamda etki edeceğini belirten Erol Bulut, “Galatasaray’ın bizden sonra yaşadığı durumla ilgili yorum yapamam. Bizim açımızdan baktığımızda mükemmel bir oyunla önemli galibiyete imza attık. Elde ettiğimiz bu başarının negatif anlamda etkiden ziyade bize pozitif anlamda etki edeceğini düşünüyorum. Sonuçta ligin lider takımını yendik. Ligde en fazla gol atan bir takıma karşı oynadık. Böylesi bir takıma karşı kalemizde az pozisyon verdik. Önümüzde Kayserispor maçı var. O maça kadar da takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. İyi şekilde motive olacağız. Galibiyetin motivasyonu ile gideceğimiz deplasmanda istediğimiz puanları alacağız. 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum, minimum 1 puan alabiliriz. Takımım yeterince konsantre olursa, gücüne iyi odaklandığında neleri başarabilir bunu şimdiye kadar gayet iyi şekilde ispatladı.” şeklinde konuştu.

“YÖNETİMDEN BEKLENTİM…”

Devre arasında takıma dahil olmasını istediği oyuncuların raporunu yönetime sunduğunu kaydeden Bulut, “Uzunca zamandır birkaç transfer yapmamız gerektiğini herkesle paylaşıyorum. Ligin ikinci yarısının daha çetin geçeceğini biliyoruz. Eğer oyun kalitemizi yükseltmek istiyorsak oyuncu kalitemizi de yükseltmemiz lazım. Bu konuyla ilgili transfer komitemiz çalışmalarını yürütüyor. Kendilerine istediğim oyuncuları ve mevkileri rapor halinde sundum. Bununla ilgili çalışmaları yönetim yapıyor. Benim yönetimden beklentim 3 Ocak tarihinde istediğim oyuncuların Antalya kampına getirip takımla birlikte çalışmalara başlamasıdır.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ