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Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun süre Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'un başına geçen Erol Bulut da teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

29 Eylül 2017 Cuma 16:03
Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
  Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde sabah yaptığı çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkmaya hazırlanan Erol Bulut’un toplantısıyla başlayan çalışma, taktik çift kale maçla sona erdi. Yaptığı konuşmada futbolcularına uyarılarda bulunan Bulut, “Sizinle bu yola birlikte çıktık. Sizden istediği tek şey işini yaparken keyif almanız. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda keyifli futbolcular görmek istiyorum. Konya maçına da bu bilinçle çıkmalıyız” dedi.
Sarı-siyahlılar, yarın yapacağı son çalışmanın ardından Nurettin Soykan Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahErol BulutYeni Malatyaspor

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