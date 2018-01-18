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EROL BULUT SORUN ETMİYOR

 Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni transfer olsa da olmasa da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. 

EROL BULUT SORUN ETMİYOR

 Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni transfer olsa da olmasa da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. 

AHMET
AHMET
18 Ocak 2018 Perşembe 16:50
EROL BULUT SORUN ETMİYOR

Antalya’da 15 gündür devam eden devre arası hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan sarı-kırmızılılarda kamp çalışmaları ve transferdeki son durumu değerlendiren Erol Bulut, İHA’ya önemli açıklamalarda bulundu.
Transferde kadrolarına 3 genç oyuncu dışında yeni isim katamadıklarını hatırlatan Bulut, “Ligin ilk yarısında kimsenin beklemediği bir performans sergiledik. Hedefimiz ligin ikinci yarısında bu performansımızın üzerinde çıkmak. Transferde 3 genç oyuncu dışında kadromuza yeni isim katamadık ne yazık ki. Gönül isterdi ki bir, iki yeni futbolcu kamp çalışmalarımızda yer alsın. Tabi görüştüğümüz isimler var. Bu isimlerden birisi de Hamit Altıntop. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kendisiyle yüz yüze görüştüm. Yeni Malatyaspor’a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak eşiyle de konuşmak için 1-2 gün süre istedi. Şuan onu bekliyoruz. Onun dışında yönetimimizin görüştüğü isimler var. Raphael ile anlaşma sağlandı ancak futbolcunun kulübüyle de bir görüşme yapılacak. Yeni transfer olsa da olmasa da elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

“Rahman ve Pereira ne yazık ki Osmanlı maçında forma giyemeyecek”
Bulut, Antalya kampın oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Antalya’da 15 günlük bir kamp süreci geçirdik. Bu sürede 3 hazırlık maçı oynadık ve son durumumuza baktık. Tabi aramıza katılan genç oyuncuların da bize uyumu açısından bu maçlar önemliydi. Gerçekten yetenekli gördüğümüz bu futbolcuları uzun vadeli düşünüyoruz. Mevcut oyuncularımız da iyi bir çalışma dönemi buldu. Özellikle Adem Büyük başta olmak üzere, bazı futbolcularımızın bize yeni transfer gibi katkı sunacaklarına inanıyorum. Tabi iki de sakat oyuncumuz oldu. Rahman ve Pereira Osmanlı maçında forma giyemeyecek. İnşallah ikinci yarının ilk maçında Osmanlıspor’u yenip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com 

İHA

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Erol BulutMalatyaBusabahTranfer
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