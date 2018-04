EROL BULUT NET KONUŞTU!

Nurettin Soykan Tesisleri’nde haftalık olağan değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçı ve ligde kalan haftalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“DAHA İYİ BİR KONUMA GELMEK İSTİYORUZ”

Gençlerbirliği galibiyetiyle ligde kalma adına yüzde 90 oranında rahatladıklarını belirten Bulut, “Söylemiştim parolamız 3 puan diye. Onu uyguladığımızdan, gerçekleştirdiğimizden dolayı futbolcularımı tebrik ettim. Mutluyuz, istediğimiz 3 puanı Gençlerbirliği karşısında almış olduk. Sadece bizim için 3 puan değil, ligde kalma anlamında yüzde 90'lık bir duruma geldik ama bu bizim için yeterli değil. Önümüzde 7 maçımız var. Bu 7 maçtan maksimum bir şekilde puanlar alıp daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bu hafta da Başakşehir maçımız var. Muhtemel ligin şampiyonuna karşı oynayacağız. Ben öyle düşünüyorum. Güçlü bir ekip, iyi futbolculara sahip olan bir ekip. Biz yine Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu hafta çalışmalarımızı yapıp, cuma günü oynayacağımız Başakşehir karşısında iyi bir performans göstererek oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“40 PUANI BULUP ONDAN SONRAKİNİ HEDEFLEMEK”

Takımın bundan sonraki hedefiyle ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Hedefle ilgili daha önce birkaç kelime sarf ettim zaten. İlk maçta 40 puanı bulup ondan sonrakini hedeflemek. Bu 40 puanı henüz bulmadığımızdan dolayı bir sonraki hedefe şuan açıklamayacağım” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİMLE HENÜZ OTURUP BİR ŞEY KONUŞMADIK”

Kulüpteki geleceğiyle ilgili henüz yönetimle konuşmadıklarını sözlerine ekleyen Erol Bulut, “Gelecekle ilgili yönetimle henüz oturup bir şey konuşmadık. Tabii ki gelecek çok önemli kulüp adına, benim adıma, futbolcular adına önemli bir süreç. Ama o sürecin konuşulması için önümüzdeki birkaç maçı da oynamamız gerekiyor. Ondan sonra zamanı geldiğinde önümüzdeki süreci zaten yönetimle oturup konuşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“SONUNA KADAR BURADA OLACAĞIM”

Bulut, takımın eski hocası Ertuğrul Sağlam’ın takımla ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

“Bizim adımıza güzel sözler sarf ettiği için sağolsun. Kendisi buradan 6. haftadan sonra ayrıldı. Bize o teklif yapıldı. Teknik direktör olmamız için. Ben başından beri söylediğim gibi ben Evkur Yeni Malatyaspor'un televizyonda birkaç maçını izlemiştim. Oradan takımımı tanıdım. İçeriğini tam olarak bilmiyordum. Ama kendime ve ekibime güvendiğimden ve neler yapabileceğimize inandığımdan dolayı, burada bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşündüğüm için geldim ve sonuna kadar burada olacağımı geldiğimden beri söylüyorum. Sezon sonuna kadar burada olacağımı söyledim ve o hiçbir zaman değişmeyecek, ne olursa olsun. Biz devam ediyoruz ekibimizle ve takımımızla. Tabii geldikten sonra bazı sıkıntıları yaşadık ve halen bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Takımımızı bir seviyeye getirdik. Bir takım olduk. Kompakt oyunumuz olsun, agresif oyunumuz olsun kendimizi bu lige kabul ettirdik ve bu şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki 7 maçı bu şekilde oynayıp iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.”

“ŞAMPİYONLUĞA EN YAKIN OLAN TAKIM BAŞAKŞEHİR”

Erol Bulut, açıklamasının sonunda ise şampiyonluk adayının Başakşehir olduğunu açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “3 buçuk sene çalıştığım bir kulüp, oranın sıfırdan bu şekile gelmesine benim de büyük katkım oldu. Takımın futbolcularını bire bir iyi tanıyorum. Oyun felsefelerini sonuçta iyi biliyorum. Tabii ki oyun felsefelerini bildiğimden dolayı bu, 'biz çıkacağız orada bu maçı kazanacağız' anlamına gelmiyor. Bu takımın bir kalitesi var. Bu takımın bu seviyeye gelmesi 3 buçuk sene aldı. Her sene üzerine koyarak giden bir ekip oldu Başakşehir. Sezon başında biliyorsunuz bende o takımın, kulübün içerisinde bulundum. Çok iyi maçlar sergiledik; Sevilla maçı olsun, Bruge maçı olsun. Fenerbahçe ile oynayan ve 3-2 galip gelen bir takım vardı. O ekibin içindeydim. Bu takım Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yenen bir takım. O yüzden bizim açımızdan gerçekten zor bir maç olacak. İlk oynadığımız maçtan biraz daha farklı olacak. Çünkü ilk geldiğimizde 3-4 haftalık bir sürecimiz vardı burada. Şu an 27-28. haftaya gireceğiz. Takımımız daha kompakt, daha organize olmuş bir takım. Başakşehir'den iyi sonuçla döneceğimizi umut ediyorum. Ligin muhtemel şampiyonuyla oynayacağız, şu an gözüken o. Beşiktaş'a, Fenerbahçe’ye ve Galatasaray’a bakıldığında, en iyi futbolu oynayan, şampiyonluğa en yakın olan takım Başakşehir” diye konuştu. busabahmalatya.com