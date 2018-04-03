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EROL BULUT NE DÜŞÜNÜYOR?

Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig’de iyiden iyiye rahatlayan Yeni Malatyaspor’da gündem 2019’a kadar sözleşmesi devam eden teknik direktör Erol Bulut ile gelecek sezon devam edilip edilmeyeceği. 7 puandan aldığı takıma 30 puan daha kazandırarak taraftarların sevgilisi haline gelen Erol Bulut ile yeniden masaya oturmak isteyen yönetim sezon sonunu beklerken, genç teknik adamın da sezon sonu gelmeden bu konuları yönetimle görüşmek istemediği öğrenildi.

EROL BULUT NE DÜŞÜNÜYOR?

Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig’de iyiden iyiye rahatlayan Yeni Malatyaspor’da gündem 2019’a kadar sözleşmesi devam eden teknik direktör Erol Bulut ile gelecek sezon devam edilip edilmeyeceği. 7 puandan aldığı takıma 30 puan daha kazandırarak taraftarların sevgilisi haline gelen Erol Bulut ile yeniden masaya oturmak isteyen yönetim sezon sonunu beklerken, genç teknik adamın da sezon sonu gelmeden bu konuları yönetimle görüşmek istemediği öğrenildi.

03 Nisan 2018 Salı 12:37
EROL BULUT NE DÜŞÜNÜYOR?

Süper Lig’de İlhan Cavcav Sezonunun 27. haftası geride kalırken, Yeni Malatyaspor’da ilk yılını geçirdiği ligde hedefine bir adım daha yaklaştı. Gençlerbirliği galibiyetiyle koltuğunu sağlamlaştıran sarı kırmızılı temsilcimizde şimdiden gelecek sezon konuşulmaya başlandı. Sezon başında yaşanan teknik direktör değişimiyle spor otoriterleri tarafından ligde kalma şansı düşük olarak görülen Yeni Malatyaspor’un başarısında hiç şüphesiz en büyük pay sahibi teknik adamlığa Erol Bulut’un getirilmesi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2019 Mayıs ayına kadar sözleşme imzalayan genç çalıştırıcının, takımına oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlar kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanmaya başladı. Basın açıklamalarında tek düşüncesinin bu sezon Yeni Malatyaspor’u ligde bırakmak olduğunu belirten Erol Bulut’un ise lig bitmeden masaya oturmak gibi bir düşüncesinin olmadığı gelen bilgiler arasında. Yeni bir sözleşme imzalamadan önce kulüp yönetimine hazırlamış olduğu projeyi sunacağı öğrenilen Bulut’un geleceğin planlanması adına isteklerinin olacağı, yönetim ile fikir alışverişinde bulunduktan sonra takımda kalıp kalmayacağına karar vereceği ön görülüyor.

Öte yandan Erol Bulut’un 31 Mayıs 2019’ a kadar devam eden sözleşmesinin herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı öğrenildi. Tek taraflı bir ayrılık ihtimali gündeme geldiğinde Erol Bulut’un ya da yönetimin mevcut sözleşmeye bağlı kalmaksızın karar alma özgürlüğüne sahip olduğu belirtildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiYeni MalatyasporErol Bulut
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