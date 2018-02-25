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Erol Bulut: "Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi"

Evkur Yeni Malatyaspor evinde Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ederken, maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1...

Erol Bulut: "Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi"

Evkur Yeni Malatyaspor evinde Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ederken, maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1...

25 Şubat 2018 Pazar 16:01
Erol Bulut: "Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi"

Evkur Yeni Malatyaspor evinde Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ederken, maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında iki takımın teknik direktörleri de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçta daha çok gol bulabileceklerini ancak maçın 3-1 bittiğini kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Kolay bir galibiyet gibi görünüyor ama öyle değil. Maçta elinden geleni yapan ve iyi pozisyonlara giren bir takım vardı. Bizim hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum. Maçta kaçırdığımız çok pozisyon var, kızdığım nokta son 15 dakikada maçın mahalle maçına dönmesi ve disiplini kaybetmemizdi. Buna hiç tahammül edecek bir teknik adam değilim. Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi ama sonuç olarak 3 puanı aldık ve alt sıralardan gittikçe uzaklaştık, önümdeki maçları alıp iyice rahatlamak işitiyoruz” şeklinde konuştu.

Kardemir Karabükspor cephesi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise, “Evkur Yeni Malatyaspor’un sahasında istekli ve coşkulu oynadığını biliyorduk ona göre maça kontrollü başladık. Oyunun başında Ferhat sakatlandıktan sonra yaptığımız değişiklikle oyuna denge getirmeye çalıştık ama her maçta olduğu gibi bu maçta da yan toptan gol yedik ve geriye düştük. Golü yedikten sonra 1-1’getirmeye çalıştık fakat 2. golü yedikten sonra yapacak bir şey olmadı ve maç bireysel hatalarla devam etti. Daha sonra da 3. golü yedik ve mağlup olduk” diye konuştu.

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