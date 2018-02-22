Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

EROL BULUT KONUŞTU

Evkur Yeni Malatyaspor’da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürürken, açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, kazanmaları gereken zor bir maça çıkacaklarını söyledi. 

EROL BULUT KONUŞTU

Evkur Yeni Malatyaspor’da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürürken, açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, kazanmaları gereken zor bir maça çıkacaklarını söyledi. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 15:28
EROL BULUT KONUŞTU

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı süren Issiar Dia dışındaki bütün futbolcular katıldı. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale maçta sona erdi.
Bu arada takımdaki son durum ve Kardemir Karabük maçıyla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, oldukça zor bir maça çıkacaklarını kaydetti.

“Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın”
Ligde artık hiçbir takımın puan kaybına tahammülünün olmadığını belirten Bulut, “Geçen hafta aldığımız 1 puanın anlam kazanması için Karabük’e sahamızda yenmemiz gerekiyor. Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın, zira son haftalarda oynadığı futbol ortada. Geçen hafta biraz şanslı olmuş olsalar belki de kazan taraf olacaktılar. Biz rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz ve sahada da buna göre mücadele edeceğiz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi.

“Zor bir maça çıkacağız”
Bulut, Sadık ve Chabeka’nin cezalı oldukları için oynayamayacağını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Stoperimiz Sadık ve cezası devam eden bekimiz Chabeka kart cezalısı oldukları için bu maçta forma giyemeyecek. Onların yerine forma giyecek arkadaşlarımız da iyi mücadele vereceklerdir diye düşünüyorum. Golcümüz Khalid Boutaib de sakatlık sürecinden sonra yeniden aramızda olacak. Söylediğim gibi zor bir maça çıkacağız. Ancak bu zorluğu kolaya çevirmek bizim elimizde.”
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporKardemir KarabüksporKarabükspor Maçı HazırlıklarıTeknik Direktör Erol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI
AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
TOPUN AĞZINDA ONLAR VAR!
TOPUN AĞZINDA ONLAR VAR!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim