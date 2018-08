Erol Bulut: “Kayserispor'dan en az 1 puan hedefliyoruz”

"Hedef ilk 10 ve 43 puanın üzerine çıkmak”

Kendisinin Malatyaspor'da göreve başladığını, bu görevi sonuna kadar getireceğini kaydeden Bulut, "Hedeflerim var ve o hedeflerimi geçen sene burada başlayarak devam ettiriyorum. Bu sene de hedefimiz var. O hedefleri inşallah istediğimiz şekilde sezon sonunda başaracağımızı düşünüyorum. Hedefimiz ilk 10'da olmak. İşte onun daha iyisini yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız. Hedef ilk 10 ve 43 puanın üzerine çıkmak. O açıdan çalışıyoruz, her gün üzerine koymaya çalışıyoruz. İnşallah haftalar geçtikçe Evkur Yeni Malatyaspor daha iyi konuma gelecektir. Eksikliklerimiz var, geç gelen arkadaşlarımız var. Daha önce söyledim; 4-5 hafta sonra bu takım çok daha farklı yerde ve daha farklı futbol oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı takıma yeni gelen transferleri değerlendiren Bulut, "Aleksic olsun, Donalt olsun, Guilherme olsun bunlar zaten benim listemde geçen sene devre arasında da vardı. O zaman bu transferleri gerçekleştiremedik maalesef. Şimdi nasıl oldu? İstediğimiz futbolcuların uyum süreci çok fazla uzun sürmedi. Tabi bu arkadaşlar uzun zaman bir arada oynadıkları sürece daha iyi konuma geleceklerdir. Azubuike'nin gidişi, bir yandan iyi bir futbolcumuzu kaybetmiş olduk ama sonuçta kulübün menfaatleri doğrultusunda bu transfer gerçekleşti. Her transfer bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü sonuçta bu ticaret her futbolcu fiyatını bulduğunda satılabiliyor ama yerini doldurmamız gerekiyor. Biz yerini biraz olsun doldurduk ama yine 1- 2 transfer yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Kayseri’den en az 1 puan hedefliyoruz”

Bir gazetecinin geçen sezon Süper Lig'e yeni çıkan Yeni Malatyaspor'da hiç kimseye haber vermeden takımı terk eden Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı Kayserispor'la bu hafta karşı karşıya geleceklerini ve ne hissettikleri sorusuna, Bulut şu yanıtı verdi:

"Valla eski konulara ben girmek istemiyorum. Sonuçta ben bir göreve başladım, kabul ettim, neler başarabileceğimizi ben o dönemde bu takımda neler değiştirebileceğimi iyi biliyordum. Takımıma güvendim, kendime güvendim, ekibime güvendim ve her zaman bir lafım vardır; sonuna kadar burada olacağım. Elimizi taşın altına koyduk Allah'a şükürler olsun istediğimiz hedefe sonunda ulaştık. Benim için normal bir maç. Maça çıkıp istediğimiz şekilde en az 1 puan, yapabiliyorsak 3 puanı alıp Malatya'ya dönmek istiyoruz."