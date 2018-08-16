Erol Bulut kadroda değişikliğe gidecek

E.Y. Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Godson Azubuike, Murat Yıldırım ve Eren Tozlu ile kart cezalısı Issam Chebake Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1’lik galibiyete rağmen özellikle orta sahanın görüntüsünü beğenmediği öğrenilen Erol Bulut’un bu bölgede 2 değişiklik yapması bekleniyor.

Hafta için yapılan taktik çalışmalarda yeni transfer Mitcahell Donald ile antrenman eksiğini tamamlayan Michael Pereira’yı ideal on birde deneyen Erol Bulut’un Fenerbahçe maçında bu ikiliye şans vereceği tahmin ediliyor.

Bulut’un kart cezalısı Issam Chebake’nin yokluğunda ise Rahman Buğra’yı on birde sahaya süreceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. busabahmalatya.com