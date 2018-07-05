Erol Bulut isterse...

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen Aytaç Kara Trabzonspor ile bağlarını kopardıktan sonra rotasını Süper Lig ekiplerine çevirdi. Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezon geçiren yetenekli orta saha oyuncusu için Yeni Malatyaspor yönetimi hareke geçti. Adil Gevrek, eski oyuncusu Aytaç ile bir görüşme gerçekleştirirken, şartlar masaya yatırıldı.

Antalyaspor, Konyaspor ve Galatasaray ile görüştüğü bilinen Aytaç’ın, Yeni Malatyaspor’a gelmesi için Erol Bulut’un da ikna edilmesi gerecek. Aytaç’ın oyundan çıkarken Erol Bulut’a verdiği tepkiler ikili arasında gerilimlere neden olmuş, krizi sportif direktör Ali Ravcı iki kez güçlükle engellemişti. Futbol karakteri ve takıma sunduğu katkı bakımından Aytaç’ı isteyen Erol Bulut’un agresif oyuncuyla ilgili yönetime nasıl bir rapor vereceği ise merakla bekleniyor. Aytaç’ın yerli ve ekonomik olması yönetimi bu oyuncuya iterken, alternatifler ise hazırda tutuluyor. Yeni Malatyaspor Aytaç’tan istediği sonucu alamadığı takdirde rotayı Hakan Özmert’e çevirecek.