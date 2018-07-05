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Erol Bulut isterse...

Yeni Malatyaspor’da gözler bir kez daha Aytaç Kara ve Erol Bulut ikilisinden gelecek habere çevrildi. Trabzonspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Aytaç için devreye giren Adil Gevrek bir diğer yandan da Erol Bulut’u ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezon gerilimler yaşan Kara ve Bulut ikilisinin yeniden bir araya gelmesi için şimdilik gözler yapılacak görüşmelere çevrildi.

Erol Bulut isterse...

Yeni Malatyaspor’da gözler bir kez daha Aytaç Kara ve Erol Bulut ikilisinden gelecek habere çevrildi. Trabzonspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Aytaç için devreye giren Adil Gevrek bir diğer yandan da Erol Bulut’u ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezon gerilimler yaşan Kara ve Bulut ikilisinin yeniden bir araya gelmesi için şimdilik gözler yapılacak görüşmelere çevrildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:17
Erol Bulut isterse...

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen Aytaç Kara Trabzonspor ile bağlarını kopardıktan sonra rotasını Süper Lig ekiplerine çevirdi. Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezon geçiren yetenekli orta saha oyuncusu için Yeni Malatyaspor yönetimi hareke geçti. Adil Gevrek, eski oyuncusu Aytaç ile bir görüşme gerçekleştirirken, şartlar masaya yatırıldı.

Antalyaspor, Konyaspor ve Galatasaray ile görüştüğü bilinen Aytaç’ın, Yeni Malatyaspor’a gelmesi için Erol Bulut’un da ikna edilmesi gerecek. Aytaç’ın oyundan çıkarken Erol Bulut’a verdiği tepkiler ikili arasında gerilimlere neden olmuş, krizi sportif direktör Ali Ravcı iki kez güçlükle engellemişti. Futbol karakteri ve takıma sunduğu katkı bakımından Aytaç’ı isteyen Erol Bulut’un agresif oyuncuyla ilgili yönetime nasıl bir rapor vereceği ise merakla bekleniyor.  Aytaç’ın yerli ve ekonomik olması yönetimi bu oyuncuya iterken, alternatifler ise hazırda tutuluyor. Yeni Malatyaspor Aytaç’tan istediği sonucu alamadığı takdirde rotayı Hakan Özmert’e çevirecek.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporTrabzonsporAytaç KaraErol Bulut
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