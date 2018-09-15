Erol Bulut: “İstediğim oyunu oynayamadık”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçının ardından konuştu. İstedikleri futbolu oynayamadıklarını söyleyen Bulut, Adem Büyük için de “Bu takım için önemli bir isim” dedi.

Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Bulut, “Defans anlamında iyi işler yaptık ama maalesef hücum anlamında ilk yarıda istediğim oyun ortaya çıkmadı. Paslaşarak rakibi zor duruma sokmak istedik ama bunu golü yedikten sonra yapmaya başladık. Yediğimiz kontrataktan ikinci gol var. 2-0’dan sonra zorlaştı. 1 gol attık ama ikinci golü bulamadık ve mağlup olduk” diye konuştu.

“Adem önemli bir isim”

Maçta gergin görüntüsüyle dikkat çeken Adem Büyük’le ilgili bir soruyu yanıtlayan Bulut, “Adem bizim için önemli bir futbolcu ve bizim kaptanımız. Maçlara baktığımızda, hep taraftarlar onun üzerine oynuyor ya da rakip onun üzerine oynuyor. Adem ligde en çok faul yapılan futbolcu. Bazen kendini erken atıyor ya da verilmesi gereken fauller verilmiyor. Bizim için önemli bir futbolcu Adem” ifadelerini kullandı. Erol Bulut hakemlerle ilgili yorum yapmaktan da kaçındı.