Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Şubesi’nin düzenlediği organizasyon kapsamında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısına Hakkari Şemdinli’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 6’sı asker, 2’si güvenlik korucusuna Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Erol Bulut, “Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 8 askerimizin şehit olduğunun üzücü haberini aldık. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine ve Türk milletine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Malatya basınıyla buluşmamız bizim açımızdan önemli. Basın tarafından tabii eleştiriler her zaman olacaktır. Bu eleştiriler seviyeli şekilde olduğu takdirde hiçbir zaman sorun olmaz. 20 yıllık futbolculuk dönemimde orada da yeterince eleştiri aldım. Sürekli iyi şeyler yazılacak diye zaten bir kaide yoktur. Hatalarımızda illaki olacaktır. Bizler eleştiriye her zaman açık insanlarız. Benim ve ekibimin eleştirel anlamda bir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Yeni Malatyaspor’a uygulamak istediğim vizyonumu gerçekleştirmek yolunda illaki hatalarla karşılaşacağız ama sonunda iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Allah’a şükürler olsun son iki maçta aldığımız sonuçlar doğru kararlar verdiğimizi gösteriyor. Takımımız antrenmanlarda ve maçlarda aldığımız kararlara iyi tepkiler verdi. ” dedi.

“TEKLİFİ BİR GECEDE KABUL ETTİM”

Yeni Malatyaspor’a gelirken negatif bir düşüncesi olmadığını dile getiren genç teknik adam, “Bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Bana teklif geldiğinde karşımda 1-2 maç izlediğim Yeni Malatyaspor vardı. Bu takıma bir şeyler katabileceğimi hissettiğim için gelen teklifi bir gecede kabul ettim. Geldikten sonra karşılaştığım ufak tefek sıkıntılar her kulüpte var. Biz bunları hep birlikte haftalar geçtikçe aşmaya çalışacağız. Devre arasına kadar alabileceğimiz kadar puanı alacağız. Transfer sezonunda yapacağımız transferlerle Yeni Malatyaspor’u daha iyi seviyelere taşıyabileceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“EKSİKLİKLERİMİZİ BİLİYORUZ”

Her hocanın kafasında oluşturduğu oyun sistemi olduğunu söyleyen Bulut, “O sistem üzerinde ilerleyebilmesi için mutlaka olması gereken futbolcular vardır. Şuan bizim elimizde olan futbolcuların hepsiyle oynuyoruz. Tabii eksikliklerimiz var. Devre arasında kesinlikle transferlerimiz olacaktır. Ayrılması gereken futbolcularda olacaktır. Önümüzde 7 maçımız var. Bu 7 maçı oynayıp sonrasında en doğru kararı vermemiz lazım. Çünkü Yeni Malatyaspor’u iyi yerlere taşımak gibi düşüncemiz var. Son iki haftada her şey iyi, her şey mükemmel görünüyor olabilir. İyi giderken hatalarımızı görmek zorundayız. Biz hatalarımızı, eksikliklerimizi biliyoruz. İkinci yarıda sıkıntı yaşamayalım diye devre arasında daha iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz. Bilindiği üzere orta alanda 3 futbolcumuz yok ve ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Buğra ilk kez Trabzonspor maçında 6 numara pozisyonunda oynadı ve Murat ile birlikte çok iyi oynadı. Gençlerbirliği maçında yine değişiklik yapmamız gerekti. Murat, Diallo ve Nacer birlikte oynadılar. Elimizde olan futbolcularla iyi yol almaya çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

“EROL BULUT, TAKIMINI BIRAKIP GİTMEYECEKTİR”

Bir gazetecinin transfer yapılmazsa, mevcut kadroyla neler yapabiliriz?’ sorusuna Erol Bulut, “Transferler gerçekleşirken tabii benim ve ekibimin istemediği futbolcuyu yönetimin transfer edeceğini düşünmüyorum. Bununla ilgili net tavrım tabi olur. Yöneticiler tarafından futbolcu teklifi gelir, o izlenir bizim takımın sistemine uygunsa sorun olmaz alınır. Ama uygun değilse onun kararını ben ve ekibimin vereceğini düşünüyorum. Bana göre transferde sadece hoca karar verecek demekte yanlış. Bir hoca gidiyor, diğeri geliyor. O zaman 10 futbolcu gitsin, 15 futbolcu gelsin. Böyle olursa hiçbir takım rayına oturmaz. Onun için yönetim ve teknik heyet birlikte oturup buna karar vermek lazım. Sonuçta kulübün bütçesini ilgilendiriyor. Bütçenize göre hareket etmek zorundasınız. Bundan sonraki süreçte ona göre hareket edeceğiz. Bir şeyi herkesin bilmesi gerekir; transferler yapılmadı diye bir Erol Bulut takımını bırakıp gitmeyecektir. Ekibimle birlikte bu takımla sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Transferler yapılmasa bile biz bu ekiple sezon sonunda yönetimimizle birlikte hareket ederek ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Takımıma sonuna kadar güveniyorum.” diye yanıt verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ