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Erol Bulut: “Gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Aramızdan ayrılanlar da oldu. Ama gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı. Daha önce yaptığım açıklamalarda transferlerin en geç Topuk Yaylası’nda yüzde 90 olmalarıydı” dedi.

Erol Bulut: “Gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Aramızdan ayrılanlar da oldu. Ama gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı. Daha önce yaptığım açıklamalarda transferlerin en geç Topuk Yaylası’nda yüzde 90 olmalarıydı” dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:42
Erol Bulut: “Gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı”

Nurettin Soykan Tesislerinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, transfer konusunda geç kaldıklarını söyledi. Yeni transfer Donald’ın kendilerine katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Bulut, “Yeni Malatyaspor’u daha iyi seviyelere getirmek için çalışıyoruz. Her sezon başında bütün takımlar transfer yapıyor. Bizde daha güçlü bir kadro kurabilmek için transfer yapıyoruz. Aramızdan ayrılanlar da oldu. Ama gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı. Daha önce yaptığım açıklamalarda transferlerin en geç Topuk Yaylası’nda yüzde 90 olmalarıydı. Bu durum sadece transfer komitesinden kaynaklanmadı. Bazen futbolcudan veya menajerlerinden dolayı sıkıntılar çıkabiliyor. Transferi son noktaya getirdiğinizde şartlar oluşmuyor. Şimdiye kadar üç transfer yaptık. Yeni transferimiz de iki gün önce aramıza katıldı. Donald ile zaten devre arasında da ilgileniyorduk. O zaman kulübünden ayrılmak istememişti. Daha erken bitmesi gerekirken kendi kararsızlığından dolayı uzun sürdü. Sonuçta orta mevkide oynayan iyi bir futbolcuyu Yeni Malatyaspor’a kazandırmış olduk. Ajax altyapısında eğitim alan Kızılyıldız’da forma giyen bir futbolcu. Bize katkısının olacağını düşünüyorum. Bunlar dışında yapmak istediğimiz 3-4 oyuncu transferi daha var” dedi.

“Almak istediğiniz futbolcuyu alamıyorsunuz”

Bulut, almak istedikleri oyuncuları alamadıklarını da belirterek, “Benim verdiğim raporda yeni sezonda hangi mevkilere futbolcu ihtiyacımız varsa sezon öncesinde transfer komitesine bildirdim. Ben ve ekibimin izlediği oyuncuları yönetime sunduk. Kendileri de bize bazı futbolcuları sundu. Bunun detaylı çalışmasını ve analizlerini yaptık. Her pozisyon için 4-5 alternatif belirledik. Almak istediğiniz futbolcuyu alamıyorsunuz. Bundan dolayı B planına geçmeniz gerekiyor. B olmazsa C planını yapmanız gerekiyor. O şekilde süreci takip ettik. Transfer komitemizde gayretli çalışıyor. Daha çabuk olabilirdi. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimde şuanda 12-13 futbolcu var. Göztepe maçına şuanda onlarla hazırlanıyoruz”

şeklinde konuştu.

“Bunların antrenmanın ağırlığıyla oluştuğunu düşünmüyorum”

Takımda sakat oyuncu sayısının fazlalığına da değinen Bulut, “Hazırlık maçlarında birkaç sakatlanan oyuncumuz oldu. Antrenman programlarıyla ilgili sakatlıkların olduğunu düşünmüyorum. Adem’in kaburga sakatlığı, belinin üzerine düşmesinden kaynaklandı. Ahmet Ildız, Alanyaspor maçında rakibiyle girdiği pozisyonda sakatlandı. Eren’in yine hazırlık maçında dizi döndü. Kaleci Fabien antrenmanda yanlış bir hareketinden dolayı dizini incitti. Ömer Şişmanoğlu’nun arka adalesinde ufak yırtık oluştu. Dolayısıyla bunların antrenmanın ağırlığıyla oluştuğunu düşünmüyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutYeni Malatyaspor
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