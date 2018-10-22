Erol Bulut: “Geç uyandık”

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. Biraz geç yani golden sonra uyandık. İkinci yarı çok baskılı oynadık ve kalemize tek bir şut var. Direkten dönen topumuz var. Zorunlu değişiklikler yaptık. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonuç olarak golü bulamadık ve golü bulamayınca mağlup olduk” ifadelerini kullandı.