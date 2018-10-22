Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96833
ALTIN
222.343
DOLAR
5.6383
STERLİN
7.3641
EURO
6.4995

Erol Bulut: “Geç uyandık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” dedi.

Erol Bulut: “Geç uyandık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
Erol Bulut: “Geç uyandık”

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. Biraz geç yani golden sonra uyandık. İkinci yarı çok baskılı oynadık ve kalemize tek bir şut var. Direkten dönen topumuz var. Zorunlu değişiklikler yaptık. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonuç olarak golü bulamadık ve golü bulamayınca mağlup olduk” ifadelerini kullandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol BulutMKE Ankaragücü Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”
İsmail Kartal: “Kazanacağımız belliydi”
Penaltı VAR, galibiyet YOK!
Penaltı VAR, galibiyet YOK!
Spor Kurulu Malatya’da toplandı
Spor Kurulu Malatya’da toplandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim