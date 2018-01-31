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EROL BULUT FARKI!

Süper Lig’in 7. haftasında 7 puanla devraldığı E. Yeni Malatyaspor’u 19. hafta itibariyle 26 puana ulaştıran Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin ilk durağında başarısıyla dikkat çekiyor. 

EROL BULUT FARKI!

Süper Lig’in 7. haftasında 7 puanla devraldığı E. Yeni Malatyaspor’u 19. hafta itibariyle 26 puana ulaştıran Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin ilk durağında başarısıyla dikkat çekiyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
EROL BULUT FARKI!

Lig'in 5. haftasında kadro yetersizliği ve verilen sözlerin tutulmaması gibi gerekçelerle görevi bırakan Ertuğrul Sağlam’dan aldığı takımı yeni bir sistemle eni bir kimliğe bürüyen Erol Bulut, kısa sürede yakaladığı başarıyla kendini ispatlamayı bildi. Yeni Malatyaspor, 13 haftalık periyotta hanesine 19 puan yazdırırken, bu puanların 11’ini sahasında, 8’ini ise deplasmanda topladı.


Takımına savunma futbolu oynattığı için zaman zaman eleştirilere hedef olan genç teknik adam, bu oyun yapısını inkar etmeyerek, “Öncelikli hedefimiz gol yememek, çünkü maçı 0-0 götürdüğünüzde, her zaman gol atıp maçı kazanma şansınız oluyor” şeklindeki açıklamasıyla da oynattığı sistemi eleştirenlere cevap vermeyi ihmal etmedi.

Erol Bulut yönetimindeki sarı kırmızılı takım, 13 haftalık süreçte kalesinde 11 gol görürken, rakip ağlara ise 10 gol gönderebildi. Gol atma ve yemedeki kısır görüntüsünün aksine oynadığı futbolla taraftarını memnun eden Malatya ekibi, Erol Bulut ile birlikte büyük takımlara karşı da önemli puanlar kazandı.
Sarı-kırmızılılar, 9. haftada Trabzonspor’u 1-0, 16. haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, 13. haftada ise Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.busabahmalatya.com 

 

İHA

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