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Erol Bulut arayışta!

Yarın Fenerbahçe ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor’da eksiklerin çokluğu Erol Bulut’u zorunlu değişikliklere itecek. Azubuike, Murat ve Issam gibi 3 as ismin yokluğunda arayışlara giren Bulut, Pereira ve Rahman Buğra’ya ilk 11 yolunu açacak.

Erol Bulut arayışta!

Yarın Fenerbahçe ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak Yeni Malatyaspor’da eksiklerin çokluğu Erol Bulut’u zorunlu değişikliklere itecek. Azubuike, Murat ve Issam gibi 3 as ismin yokluğunda arayışlara giren Bulut, Pereira ve Rahman Buğra’ya ilk 11 yolunu açacak.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:19
Erol Bulut arayışta!

Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik heyetin en iyi kadro için arayışları sürüyor. Göztepe maçındaki kadrodan çok fazla bir değişikliğe gitmeyeceği ön görülen Erol Bulut’un cezalı İssam Chabeke ve sağ önde etkisiz kalan Dia’nın yerine iki yeni isme şans vermesi bekleniyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Godson Azubuike, Murat Yıldırım ve Eren Tozlu ile kart cezalısı Issam Chebake Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ciddi anlamda idman eksiği olan yeni transferler Mitcahell Donald ve Erkan Kaş’tan bu müsabakada da ancak yedek kulübesinde alternatif olarak faydalanabilecek Bulut, Issam’ın yerine solda Rahman Buğra, sağ önde etkisiz kalan Dia’nın yerine ise Pereira’yı oynatması bekleniyor. Orta sahada Ahmet Ildız ve Aleksic’in performanslarından memnun olmasa da başka alternatif olmadığı için yine bu oyuncuları görevlendirmeye hazırlanan Bulut, hücum savunma kurgusu ve hücum hattına ise karışmayacak. Sarı-kırmızılı takım, bugün yapacağı son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut
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