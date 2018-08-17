Erol Bulut arayışta!

Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da teknik heyetin en iyi kadro için arayışları sürüyor. Göztepe maçındaki kadrodan çok fazla bir değişikliğe gitmeyeceği ön görülen Erol Bulut’un cezalı İssam Chabeke ve sağ önde etkisiz kalan Dia’nın yerine iki yeni isme şans vermesi bekleniyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Godson Azubuike, Murat Yıldırım ve Eren Tozlu ile kart cezalısı Issam Chebake Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ciddi anlamda idman eksiği olan yeni transferler Mitcahell Donald ve Erkan Kaş’tan bu müsabakada da ancak yedek kulübesinde alternatif olarak faydalanabilecek Bulut, Issam’ın yerine solda Rahman Buğra, sağ önde etkisiz kalan Dia’nın yerine ise Pereira’yı oynatması bekleniyor. Orta sahada Ahmet Ildız ve Aleksic’in performanslarından memnun olmasa da başka alternatif olmadığı için yine bu oyuncuları görevlendirmeye hazırlanan Bulut, hücum savunma kurgusu ve hücum hattına ise karışmayacak. Sarı-kırmızılı takım, bugün yapacağı son çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. busabahmalatya.com