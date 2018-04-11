Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110959
ALTIN
179.005
DOLAR
4.1448
STERLİN
5.8755
EURO
5.1260

ERKEN TATİL İÇİN ALANYA!

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kazanması halinde 40 puan yapıp bu sezonu erken bitirecek futbolcular tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

ERKEN TATİL İÇİN ALANYA!

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kazanması halinde 40 puan yapıp bu sezonu erken bitirecek futbolcular tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:28
ERKEN TATİL İÇİN ALANYA!

Yoğun yağmur altında yapılan antrenmana hafif sakatlığını bulunan Rahman Buğra Çağıran katılmadı. Fransız oyuncu Michael Pereira ise antrenmanın başında bir süre takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra taktik çalışmada takıma dahil oldu. Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, cumartesi günü oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çekerek, kalan son 6 haftada maç kaybetme kredilerinin çok azaldığını söyledi. Alanya maçının alt sıraların kaderi bakımından da büyük önem arz ettiğini belirten Bulut, “Geçen hafta en az 1 puanla dönmemiz gereken maçı maalesef kaybettik. Bu hafta ise alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu anlamda herkesin bu maça motive olması gerekiyor” dedi. Daha sonra yoğun yağmur altında kondisyon ve taktik ağırlık çalışmalar yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

NİJERYALI KALECİ BİR SÜRE DENENECEK

Bu arada yapılan antrenmana denenmek üzere Malatya’ya gelen Nijerya Olimpik Milli Takımının da kalesini koruyan Emanuel Daniel de çıktı. 23 yaşındaki kalecinin bir süre denendikten sonra teknik heyetin raporuna göre durumuna karar verileceği ifade edildi. Daniel’in denenmeye alınmasında vatandaşı Azubuike’nin aracılık ettiği bildirildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’in 29. HaftasıAlanyasporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FİNAL BİLETİ MALATYA’DA!
FİNAL BİLETİ MALATYA’DA!
“ŞAMPİYONLUK BENİ İLGİLENDİRMİYOR”
“ŞAMPİYONLUK BENİ İLGİLENDİRMİYOR”
BOKSTA 5. HAFTA GERİDE KALDI
BOKSTA 5. HAFTA GERİDE KALDI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim