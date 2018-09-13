Erkan forma istiyor

Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Erkan Kaş, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Kaş, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Onların yaptıklarına bakıyoruz, bizim kendi yapacaklarımızı planlıyoruz. İnşallah güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hem zevk alacağız, hem de puan alıp döneceğiz İnşallah" dedi.

Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini kaydeden Kaş, "Lig çok uzun. Konya maçında puan kaybettik. Puan almayı çok istemiştik, ama oraya takılıp kalmayacağız, devam etmemiz lazım. Beşiktaş ile maçımız var, orada puan ve puanlar alırsak, lig zaten uzun bir maraton ileride bunun yararını çok büyük bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“7 PUANLA YETİNEMEYİZ”

Kaş, kendi performansına ilişkin, "Milli takım arası en çok bana yaradı diyebilirim. Şuan gayet iyi ve oynayabilecek durumdayım. Hocam şans verirse elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu. Ligde dört haftalık bölümde 7 puan topladıklarını anımsatan Kaş, "Güzel bir başlangıç yaptık. İlk dört hafta bence çok iyi oynadığımız maçlar oldu, iyi puan aldığımız maçlar oldu. Bundan dolayı şuan bunun üzerine katmamız lazım. Aldığımız puanla zaten yetinemeyiz de üstüne katarak devam edersek bizim için her şey çok güzel olacak" dedi. busabahmalatya.com