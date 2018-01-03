03 Ocak 2018 Çarşamba

Eren yanlış anlaşılmış!

Sosyal medya hesabına 'THE END' notunu düşen Eren Tozlu, meğer yanlış anlaşılma kurbanıymış.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:10
Eren yanlış anlaşılmış!

Adı Giresunspor ile geçen tecrübeli hücumcunun whatsapp durumuna yazdığı bitti notunun altında yatan gerçeğin ne olduğu ortaya çıktı. Sakatlıktan tamamen kurtulduğu için bu notu düşdüğünü kulüp yetkilileriyle paylaşan Eren Tozlu, adının memleketi Giresunspor ile anılması haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yeni Malatyaspor formasıyla 45 maçta 14 golü bulunan 27 yaşındaki oyuncunun Yeni Malatyaspor forması giymekten mutluluk duyduğunu yöneticilere ilettiği öğrenildi. Antalya kampına katılacak Eren Tozlu'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 

MEHMET KIROĞLAN

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